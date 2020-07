Jürgen Liebezeit

Schönfließ (MOZ) Nach dem tödlichen Unfall in der Nacht zu Sonntag auf der B 96a zwischen Schönfließ und Schildow sucht die Polizei jetzt die Ursache. "Wir ermitteln in alle Richtung",sagte Lars Protz, Sprecher der Polizeidirektion Nord. So werde beispielsweise das total zerstörte Fahrzeug auf technische Mängel untersucht. Auch ein Zeuge werde intensiv befragt. An Spekulationen zur möglichen Ursache beteilige sich die Polizei aber nicht, so Protz.

Die 53-jährige Berlinerin, die in Richtung Schildow fuhr, war mit ihrem Kleinwagen in einer leichten Rechtskurve offenbar ungebremst weiter geradeaus gefahren. Bremsspuren waren am Montag auf dem Asphalt nicht zu entdecken. Die Frau touchierte mit ihrem Daihatsu zunächst einen Baum und kollidierte dann frontal mit einem zweiten Baum. Die Frau konnte nur noch leblos geborgen werden (wir berichteten). In den sozialen Medien ist die Anteilnahme sehr groß.

Die Bundesstraße 96 a musste mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schildow war mit zehn Einsatzkräften vor Ort.