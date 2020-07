Ute Jahnke

Falkensee (BRAWO) Nachdem die Autorenlesungen der Reihe "Satire am Abend" seit 2016 an verschiedenen Veranstaltungsorten in Falkensee und Potsdam stattfanden und ab März eigentlich in Berlin ihre neue Heimat finden sollten, mussten sich die Organisatoren in Corona-Zeiten etwas Neues einfallen lassen: Veranstaltungen im eigenen Garten in Falkensee.

So kam es, dass der Satire-Autor, Dichter und ehemalige Chefredakteur der Satirezeitschrift "Titanic" Thomas Gsella am Wochenende nun zum dritten Mal in Falkensee auftrat. Der angekündigte Wolkenbruch hörte pünktlich zu Veranstaltungsbeginn auf, so dass mehr als dreißig Zuschauer in gebührendem Abstand und unter Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln auch ohne Masken herzlich lachen, grinsen und klatschen konnten.

Anlass dazu gab es genug. So trug Gsella unter anderem seine neuesten Werke vor, die sich mit dem allgegenwärtigen Thema Corona beschäftigen: "Von dem Süden übern Westen übern Norden bis zum Osten: Weltweit virologt am besten unser Virologe Drosten! Wissend, sparsam mit Gebärden, heller Kopf und großes Herz: Ei, er möge Kanzler werden! (Sieht auch besser aus als Merz.)" Auch dem Mund-Nasen-Schutz konnte er Positives abgewinnen: "Niemand muss mehr Zähne putzen, denn die Zähne sieht man nicht. Auch der Bankraub weiß vom Nutzen allgemeiner Maskenpflicht."

Dass derzeit insbesondere die Wirtschaft auf Lockerungen pocht, verarbeitete Gsella mit Biss: "Natürlich ist Gesundheit toll. Doch Wirtschaft muss verkaufen! Und sind die Straßen wieder voll, dann wird’s auch wieder laufen. Nun also! Wir erwarten Sie! Bis dahin alles Gute. Mit besten Grüßen: die Bestattungsinstitute". Und zum Thema Verschwörungstheorien reimte er unter anderem: "Die Schweine haben mich verwanzt! Worauf ich einen lasse! Bill Gates hat mir was eingepflanzt, damit ich Bill Gates hasse!"

Aber Thomas Gsella konnte auch nachdenklich machen, so zum Beispiel mit seinem Gedicht "Die Coronalehre": "Quarantänehäuser sprießen, Ärzte, Betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen – Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt: Wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und dass Kinder schreiend liegen in den Zelten, zitternd, nass. Also will sie. Alles das."

Dieses Gedicht wurde im Schweizer "Magazin" veröffentlicht und schlug unerwartet hohe Wellen. So wurde es zunächst von der Sängerin Lotte verbreitet, anschließend von Satirikern wie Jan Böhmermann und Martin Sonneborn verlinkt und mit einem Schlag weltberühmt. Der Artikel wurde in drei Sprachen übersetzt und erhielt insgesamt etwa vier Millionen Likes. "Es war ja nicht mehr eine leicht zu formulierende Binsenweisheit in dem Gedicht, dass natürlich für die Herstellung von Elend viel mehr Geld ausgegeben wird als für die Linderung von Elend", erklärte Gsella bescheiden. Allerdings schreibe er viel lieber lustige Gedichte und Geschichten, welche er dann auch den Rest des Abends vortrug.

Am Freitag, 14. August, findet noch eine weitere Gartenlesung in Falkensee statt - nur einen Kilometer vom Bahnhof Finkenkrug entfernt. Dann wird der Satiriker Christian Y. Schmidt unter anderem aus seinem neuesten Buch "Der kleine Herr Tod" lesen. Den genauen Veranstaltungsort erfährt man, wenn man per E-Mail Plätze reserviert. Anmeldung und weitere Informationen auf www.satire-am-abend.de.