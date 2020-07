OGA

Oranienburg (MOZ) Drei Boote sind am Sonntag an Steganlagen auf dem Lehnitzsee beschädigt worden. Verursacht wurden die Schäden durch einen Freizeitkapitän, der zu schnell auf dem See unterwegs war.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der 63-jährige Sportbootführer gegen 13.30 Uhr mehrere Boote auf dem Lehnitzsee überholt und dafür die Geschwindigkeit seines Bootes erhöht." An einer in der Nähe befindlichen Steganlage gerieten drei Sportboote durch die Wellen derart in Bewegung, dass sie gegen den Steg prallten. An allen drei Booten entstand Sachschaden", heißt es im Polizeibericht. Der Raser fuhr zunächst weiter, konnte durch die Wasserschutzpolizei aber noch auf demLehnitzsee gestoppt werden. Die Polizei nahm eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf.