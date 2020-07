Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Straße "Zum Bahnhof" in Sachsenhausen bekommt eine neue Oberfläche. Für die Asphaltarbeiten wird die Straße wischen den Bahngleisen und dem Kreisverkehr ab kommenden Montag zwei Wochen lang gesperrt. Auch der Kreisverkehr ist dann nicht befahrbar. Die Sperrung gilt vom 27. Juli bis 7. August. Die Buslinien 804 und 821 werden umgeleitet.

Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer ist ausgeschildert und führt über die Straßen Am Flöhnberg und An den Dünen und führt weiter über die Carl-Gustav-Hempel-Straße und die Bernauer Straße. Der Verkehr aus dem Gewerbegebiet Nord wird dann durch die Innenstadt geführt. Voraussichtlich am 7. August werde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Buslinien 804 und 821 werden umgeleitet. Dadurch kommt es zu veränderten Abfahrtzeiten, teilte die OVG mit. Die Linie 804 fährt dann über das Finanzamt zum Gewerbegebiet Nord. Die Gedenkstätte Sachsenhausen wird in der Hauptverkehrszeit in beiden Richtungen angefahren. Die Linie 821 führt ab der Haltestelle André-Pican-Straße ohne Zwischenhalt über Rungestraße weiter zur Haltestelle Sachsenhausen, Chausseestraße (Ersatzhalt für Bahnhof Sachsenhausen) – in der Gegenrichtung entsprechend umgekehrt. Die Gedenkstätte Sachsenhausen wird nicht von der Linie 821 bedient.