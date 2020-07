BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Durch eine Brandenburgerin konnte am Freitag, 17. Juli, ein kleiner Junge, der bei sommerlichen Temperaturenallein in einem verschlossenen Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Upstallstraße zurückgelassen wurde, gerettet werden.

Der Junge, den die Zeugin als dreijährig einschätzte, saß schon mindestens zehn Minuten im Fahrzeug, als die Polizei informiert wurde. Die Bürgerin hatte zuvor versucht,die Eltern ausfindig zu machen. Sie trafen vor der Polizei ein und öffneten die Türen geöffnet.

Um einen schlimmeren Schaden für den Jungen auszuschließen, wurde die Rettung zur Untersuchung herbeigerufen. Sie stellten fest, dass der Junge leicht erhöhte Temperatur hatte und wollten weitere Untersuchungen im Krankenhaus durchführen. Dies wurde von dem Vater abgelehnt. Er argumentierte, der Junge sei bereits fünf Jahre alt.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Fürsorgepflicht eingeleitet. Das Jugendamt wurde durch die Beamten zu diesem Sachverhalt informiert.