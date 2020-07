MOZ

Eisenhüttenstadt Die Polizei erhielt am Montagmorgen in Eisenhüttenstadt Kenntnis von einem Diebstahl in der Karl-Marx-Straße.

Dort haben Unbekannte einen Mercedes Transporter gestohlen und dem Besitzer einen Schaden von ungefähr 15 000 Euro hinterlassen. Die Polizeibeamten haben die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.