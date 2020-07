Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Am Samstagnachtmittag wurde die Polizei durch einen Zeugen darüber informiert, dass in Dallgow-Döberitz ein Auto ohne Kennzeichen unterwegs sei. In der Nähe des Artillerieparks konnte das Auto schließlich von Polizisten stoppt werden.

Währen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto nicht nur keine Kennzeichen hatte und damit nicht für den Straßenverkehr zugelassen war, sondern auch nicht pflichtversichert war. Zudem hatte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Dem 41-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde einStrafverfahren gegen ihn eingeleitet.