Potsdam (dpa) Erst stoppte Brandenburg die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden, jetzt werden auch rechtskräftige Bescheide aufgehoben und korrigiert - soweit die Strafen höher sind als es der alte Bußgeldkatalog vorsah.

Hintergrund ist ein Formfehler im neuen Bußgeldkatalog. Seit dem 2. Juli gilt wieder die alte Regelung, die nun auch rückwirkend angewandt wird, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. "Brandenburg trägt keine Verantwortung für das Bußgeldchaos, aber die Landesregierung trägt Verantwortung dafür, dass mit den Bürgern anständig umgegangen wird", so Innenminister Michael Stübgen (CDU). Durch die Änderung könnten dem Land nach einer Schätzung etwa zwei Millionen Euro entgehen.

Rückerstattung und Neuberechnung

Mit der am Montag ergangenen Entscheidung würden zu viel bezahlte Bußgelder zurückerstattet und noch nicht bezahlte Bußgelder neu berechnet werden. Fahrverbote, die nach altem Bußgeldkatalog nicht verhängt worden wären, werden laut Ministerium nicht vollstreckt. Zunächst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.

Hintergrund ist der Konflikt um eine fehlerhafte Novelle der Straßenverkehrsordnung. Wegen eines Formfehlers in der Verordnung wurden die neuen Regeln bundesweit von den Ländern vorerst außer Vollzug gesetzt. Rechtskräftige Bescheide sollten nach einer Einigung unter den Ländern jedoch vollstreckt werden. Brandenburg geht damit einen eigenen Weg.

