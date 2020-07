MOZ

Angermünde (MOZ) Zu einem Brand mehrerer Strohmieten ist es am Sonntag in Frauenhagen gekommen. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei in die Pinnower Straße nach Frauenhagen gerufen. Auf einem dort gelegenen Feld waren mehrere Strohmieten in Brand geraten. Die Kameraden der Feuerwehr ließen das Ganze letztlich kontrolliert abbrennen.

Nach einer ersten Schätzung beträgt die Höhe der Schadenssumme rund 50.000 Euro. Kriminalisten der Inspektion Uckermark ermitteln nun zur genauen Ursache des Geschehens.