René Wernitz

Rathenow (MOZ) VfB Lübeck: Bislang war das die sportliche Heimat eines Neuzugangs beim FSV Optik Rathenow. Der 21-jährige Lucas Will lief seit den C-Junioren, mit einer Unterbrechung während seiner Zeit bei den A-Junioren, für die Travestädter auf. So unter anderem nachzulesen auf www.fupa.net.

Will ist Stürmer, spielte vorrangig bei der VfB-Reserve in der Oberliga Schleswig-Holstein, kam aber auch zu Einsätzen bei den Lübecker Regionalligisten. Als er 2019 einen Zweijahresvertrag mit seinem Verein unterschrieben hatte, lobte VfB-Sportdirektor Stefan Schnoor: "Er bringt Ehrgeiz, Talent, eine große Lernbereitschaft und unglaublichen Willen mit. Wir werden noch viel Freude an ihm haben." (https://vfb-luebeck.de/) Fortan ist der junge Mann am Vogelgesang aktiv.

FSV-Trainer Ingo Kahlisch dürfte freilich die andauernde Testspielphase dafür nutzen, weitere potenzielle Optik-Kandidaten in Aktion zu beobachten. Nach dem letzten Testspiel verließen die Rathenower mit einem 3:0 das Feld. Keine 25 Tage mehr, dann soll die Saison 2020/2021 in der Regionalliga Nordost beginnen.

Die Zahl der Vereine klettert von 18 auf 20, die Zahl der Spieltage wächst demnach, dadurch der zu betreibende Aufwand. Bekanntlich bedarf es weit mehr als elf Spielern auf dem Rasen plus Auswechslern auf der Bank, um über einen Kader zu verfügen, der sportlich mithalten kann gegen profimäßige Spitzenvereine aus Leipzig, Chemnitz, Cottbus, Jena etc. Je höher der zur Verfügung stehende Etat, umso ambitionierter die dortigen Vorsätze. Die eher minimalistischen Rathenower streben derweil den Klassenerhalt an.