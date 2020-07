Sandra Euent

Nauen (BRAWO) In der Ketziner Straße in Nauen wurde am Sonntagnachmittag eingebrochen. Unbekannte nutzten eine rund fünfstündige Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Einfamilienhaus einzusteigen.

Die Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so ins Haus gelangt, wo sie die Räume durchsuchten. Nach einem ersten Überblick wurden elektronische Geräte und Bargeld gestohlen. Der angerichtete Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete weitere Ermittlungen ein.