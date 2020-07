Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Nach knapp neun Monaten Bauzeit ist die Haltestelle an der Fouquéstraße, Ecke Technische Hochschule freigegeben. Am Montag wurde sie von Prof. Dr. Andreas Wilms, Präsident der Technischen Hochschule Brandenburg, und seiner Vorgängerin Dr. Burghilde Wieneke-Toutaoui auf den neuen Namen "Technische Hochschule/THB" getauft und in Anwesenheit zahlreicher Gäste feierlich eingeweiht.

Eine Baustellen-Pause gönnen sich die Verkehrsbetriebe Brandenburg (VBBr) nach der Fertigstellung aber nicht: nur wenige Hundert Meter weiter wird seit 13. Juli an der Haltestelle "Magdeburger Straße/Oberlandesgericht" gebaut. Auch sie soll barrierefrei werden.

Dass sich der Umbau der Haltestelle nahtlos an das grade beendete Projekt anschließt, sei laut Rolf Nothnagel, Betriebsleiter Straßenbahn bei den VBBr, von vornherein so geplant gewesen und hänge nicht mit der Sperrung der Brücke 20. Jahrestag zusammen. Lediglich die Zusage für Fördermittel war mit Beginn der Corona-Krise unsicher. "Nach der Zusage haben wir dann sofort die Ausschreibung mit dem Planungsbüro Jan Michel begonnen. Die Sperrung der Brücke Bahnhof Altstadt kommt uns bei diesen Umbaumaßnahmen in der Magdeburger Straße natürlich sehr entgegen", so Nothnagel auf BRAWO-Anfrage.

Den Zuschlag für den Umbau hat die Gleisbaufirma TUG erhalten. Sie hat bereits den Umbau der Haltestelle "Technische Hochschule Brandenburg" übernommen und ist mit ihren Sicherheitszäunen in der vergangenen Woche nur ein paar Meter weitergezogen. Die Lagerplätze bleiben am gleichen Standort. Als Subunternehmer wird zudem ebenfalls wieder die Firma ITG die Tiefbau- und Steinsetzerarbeiten übernehmen.

Zur Realisierung des barrierefreien Umbaus werden die Gleise im Haltestellenbereich auseinandergezogen und die Bahnsteigkanten neben der neuen Gleistrassierung aufgebaut. Fahrgäste können so beim Ein- und Ausstieg in Straßenbahnen als auch Busse den gleichen Bahnsteig benutzen – und das gefahrlos, ohne, wie zuvor, auf die Straße treten zu müssen. Mit dem Einbau eines neuen Innenbogens werden alle Straßenbahnen zudem über Auflegeweichen eingleisig diesen Abschnitt in der Baustelle befahren. Blindenleitstreifen werden direkt zum Niederflurmitteleinstieg der Straßenbahnen und Busse führen. Dazu erhält jeder Bahnsteig eine fahrdynamische Zielanzeige mit Ansage nach Knopfdruck. "Die umgebaute Haltestelle hat dann die gleichen Standards, wie die fertig gestellte Umsteigehaltestelle ‚Technische Hochschule’", so Nothnagel.

Fertiggestellt sein soll die neue Haltestelle in der Magdeburger Straße am 16. Oktober. Investiert haben die Verkehrsbetriebe dann rund 530.000 Euro.