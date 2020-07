BRAWO

Schmerwitz Zeugen meldeten am Sonntagnachmittag Rauchwolken, die aus dem ehemaligen Schmerwitzer Schloss aufsteigen würden. Einsatzkräfte der Feuerwehr erkannten schnell, dass an mehreren Stellen der leerstehenden Nebengebäude Feuer ausgebrochen war. Dieses konnte schnell gelöscht werden, so dass ein größerer Schaden nicht eintreten konnte. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise zum Brandausbruch liegen derzeit nicht vor. Der Hausmeister hat die Gebäude verschlossen, die Polizei diese dann versiegelt. Die Kriminalpolizei wird dort noch nach Spuren suchen und die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung führen.