Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Randalierer haben am Wochenende in der Lindenallee eine junge Linde, die dort vor einigen Jahren gepflanzt worden war, abgebrochen. Der Baum befand sich in Höhe des Buchhauses Jachning. Die Täter müssen mit erheblicher Gewalt vorgegangen sein, da so ein Baum, der noch voll im Saft steht, nicht einfach abgeknickt werden kann. Dafür ist große Kraftanstrengung nötig. Was dabei in ihren Köpfen vorgegangen ist, das wissen die Randalierer wohl nur selbst. Mitarbeiter der Stadtwirtschaft GmbH haben den zerstörten Baum am Montag entfernt.