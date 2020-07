MOZ

Ostprignitz-Ruppin Im Zusammenhang mit den beiden in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Covid-19-Fällen bei Reiserückkehrern im Kreis ist eine weitere Person aus dem selben Hausstand erkrankt. Damit hat sich die Anzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Ostprignitz-Ruppin auf 93 erhöht. Kreissprecher Alexander von Uleniecki weist in diesem Zusammenhang noch mal auf die Quarantäne-Verordnung des Landes hin, nach der sich Rückkehrer aus Risikogebieten in eine 14-tägige häusliche Isolation begeben müssen.