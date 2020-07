Die Gemeindevertretung Pinnow will weiter um die Selbstständigkeit kämpfen. Ihre Vorzugsvariante in der Verbleib im Amt. Vertreter aus Pinnow und Landin bei der Sitzung des Amtsauschuss Oder-Welse im Pinnower Gemeindesaal. (Archivbild) © Foto: Michael Dietrich/MOZ

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Der ehrenamtliche Pinnower Bürgermeister Walter Kotzian hat in einer extra anberaumten Gemeindevertretersitzung über die aktuelle Situation im Amtsbereich informiert. Zahlreiche Einwohner aus Pinnow und Landin waren gekommen, um zu erfahren, was sie in Zukunft zu erwarten haben. "Wir leben in einer Zeit, in der sich die Ereignisse täglich überschlagen", so Kotzian. Man sei mit der Verwaltung in Kontakt, um zu reagieren und habe aus dem Geschehen Schlussfolgerungen gezogen. Die Belastung der Amtsmitarbeiter sei groß und die Zukunft ungewiss.

Beschlüsse liegen vor

Alle Gemeinden hätten ihre Beschlüsse gefasst. Schöneberg wartet auf die Eingemeindung. Passow und Berkholz-Meyenburg wollen Gespräche mit Schwedt aufnehmen. Mark Landin und Pinnow wollen im Amt bleiben.

Die Gemeindevertretungen hätten im Januar vorsorgliche Entscheidungen zur Zukunftsfähigkeit getroffen. "Die Realität hat uns eingeholt. Was befürchtet wurde, ist eingetroffen", sagt jetzt der Bürgermeister. "Unser Ziel ist ein höchstmögliches Maß an Selbstbestimmung, um unsere erfolgreiche Entwicklung durch die gute Zusammenarbeit von Legislative und Amt fortzusetzen." Gemeindevertreter und Bürgermeister seien demokratisch gewählte Vertreter, die den Eid geleistet hätten, Schaden von ihrer Gemeinde abzuwenden.

Walter Kotzian erwähnte die gute Infrastruktur von Schule und Kita, Arztpraxen, Bahn- und Busanbindung bis hin zur Feuerwehr und einem gut ausgelasteten Gewerbegebiet. Es gebe aktive Vereine und Dorffeste. Museen werden erhalten und Baugebiete erschlossen. Deutsch-polnische Projekte sollen weitergeführt werden. "Wir wollen auch in Zukunft in der Gemeindevertretung über kaputte Dachrinnen diskutieren und uns ins umfangreiche Dorfleben einbringen", so der Bürgermeister. Das wäre zum Beispiel in einer Einheitsgemeinde möglich, aber abhängig von einer Entscheidung des Ministeriums.

Man wolle sich stark machen in Zusammenarbeit mit der bestehenden Verwaltung. Der Beschluss diene nicht dazu, das Amt aufzulösen. "Lasst uns an der Zukunft arbeiten. Es gibt viel zu tun", forderte Walter Kotzian unter dem Beifall der Gäste auf.

Diese bekamen die Möglichkeit, ihre Fragen und Meinungen loszuwerden. "Es ist bescheuert, wie unser Amt kaputt geht. Ich habe 25 Jahre selbst mit dafür gesorgt, dass es funktioniert", meinte Renate Henning. Sie versteht nicht, dass man die Souveränität aufgeben soll, weil einige nicht miteinander können. "Es ist auch beschämend, dass der Amtsausschussvorsitzende nur seine eigene Gemeinde vertritt. Er ist für alle im Amt verantwortlich!"

Erfolge auf kurzem Weg

Ihr Statement wurde ebenso mit Beifall bedacht wie die Wortmeldung von Ingolf Betker. Als Vorsitzender des Sportvereins 90 Pinnow erklärte er, man habe in diesen Strukturen eine ganze Menge zusammen erreicht. Sein Verein verfüge unter anderem über ein Sportlerheim und eine Flutlichtanlage, demnächst werde eine Beregnungsanlage installiert. "Wir haben auf kurzem Weg Lösungen gefunden. Unsere Mitglieder, die auch aus anderen Orten kommen, haben in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut, das große Wertschätzung erfährt.

Darauf können wir stolz sein. Es muss verschiedene Modelle geben. Dafür werden engagierte Leute und eine Top-Verwaltung gebraucht", sagte Betker.