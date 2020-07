GZ

Bergsdorf (MOZ) Rund 20 Quadratmeter Waldboden sind am Sonntagabend am Zehdenicker Weg in Bergsdorf in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr konnte den Brand, der gegen 19.15 Uhr gemeldet worden war, zügig löschen, teilte die Polizei am Montag in Neuruppin mit. Der genaue Ursache für das Feuer ist unklar. Ermittelt wird zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.