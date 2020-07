Markus Kluge

Kränzlin (MOZ) Ein Schaden von rund 50 000 Euro ist durch ein Feuer in der Nacht zu Sonntag in Kränzlin entstanden. Unbekannte haben dort auf dem Gelände eines Baubetriebszwei Baucontainer sowie einen Radlader angezündet. In den Containern befanden sich verschiedene Werkzeuge und elektrische Geräte. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.