HGA

Hennigsdorf (MOZ) Eine Rüttelplatte haben Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle an der L 171 in Hennigsdorf gestohlen.

"Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor", teilte die Polizei am Montag mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.