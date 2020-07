Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Leicht verletzt wurde am Sonnabend ein 75-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf der B 96 in Hohen Neuendorf. Der Mann stürzte, als er von einem 57-Jährigen in dessen Pkw überholt wurde. Dabei kam es zwar laut Polizei nicht zu einem direkten Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte aber trotzdem. Er wurde vor Ort ambulant behandelt. Am Fahrrad entstand 200 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung