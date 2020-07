Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fahrgäste haben es im Zentrum am Montag bereits gesehen – die rot-weißen Barken und ein kleiner Bagger kündigen den Umbau der Haltestelle in der Heilbronner Straße an.

Nach der Modernisierung des Bus- und Straßenbahnstopps in der Magistrale ist nun der am Hortenvorplatz dran. Von Mittwoch bis voraussichtlich Samstag wird die Heilbronner Straße stadtauswärts ab Logenstraße bis zur Franz-Mehring-Straße vollständig gesperrt, so die Stadtpressestelle am Freitag. Umleitungen werden ausgeschildert.

Aus Richtung Logenstraße / Lindenstraße wird der Verkehr über die Karl-Marx-Straße – Rosa-Luxemburg-Straße zur Kieler Straße umgeleitet.

Die Fundamente ausgraben sowie Kabelgräben öffnen, verlegen und wieder verschließen – so sahen die Vorbereitungen der Bauarbeiter am Montag für die Umgestaltung der Haltestelle aus. Mehr zur Modernisierung im Zentrum berichtet die MOZ in den kommenden Tagen.