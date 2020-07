Roland Möller

Gühlen-Glienicke Die Sonne brannte vom Freitag bis Sonntag vom Himmel und kostete den Spielern bei den anstrengenden Einheiten einige zusätzliche Schweißperlen. "Wir machen viele Pausen, dosieren die Einheiten und achten auf ausreichende Getränke", stellte Maulwurf-Trainer Paul Damrow klar. Der zeigte sich wie Co-Trainer Sören Lieske zufrieden mit der Resonanz. "Am Freitag waren zwölf Spieler dabei, am Sonnabend zehn und das bei einem 16er-Kader, das ist okay", fand Damrow. Arbeitsbedingt gab es im Trainingskader immer wieder Wechsel. "Einige Akteure zogen die ganzen drei Tag durch, andere kamen zeitbedingt, nur zu einigen Einheiten. Doch wir sind Amateure, da gehen Beruf und Familie vor", so Lieske.

Am Freitag ging es auf den bestens präparierten Trainingsplatz in Gühlen-Glienicke los. Nach der langen Corona-Pause ohne Fußball standen Kondition und Kraft tanken auf dem Plan. Unterbrochen wurden die Krafteinheiten immer wieder von lockeren Spaßeinheiten, dazu hatte das Trainergespann einige Übungsgeräte auf dem Trainingsgelände platziert. Da gab es mal Fußballtennis oder einfach Badminton, doch auch da waren die Trikots geprägt von riesigen Schweißflecken. Da wurde eine kleine Pause auch mal zu einer schnellen Abkühldusche im nahen Vereinsheim genutzt.

Am Sonnabendvormittag ging es schon früh los. Die Sonne brannte noch nicht so vom Himmel, also standen Kondition und Krafteinheiten auf dem Programm. Danach ging es wieder lockerer zu. "Wir versuchen das Training abwechslungsreich zu gestalten, ich denke, das hat ganz gut geklappt", so Damrow. Für die Verpflegung sorgten einige Frauen und der große Vereinsraum wurde auch von einigen Spielern als Übernachtungsmöglichkeit genutzt. "Es ging ja auch um Teambildung, wobei der Zusammenhalt schon immer unsere Stärke war und auch bleiben wird", so Paul Damrow. Der konnte so am Ende eine ordentliche Bilanz ziehen, alle "Maulis" hätte entsprechend ihren Möglichkeiten mitgezogen. "Es war okay, Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht. Alle haben mitgezogen, obwohl es bei den Temperaturen nicht leicht war. Vor allem hatten wir auch viel Spaß", sagte Lieske.