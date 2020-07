Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Am vierten Wochenende nach dem Start der neuen Saison rückt ein Wettbewerb der alten Spielzeit in den Fokus. Am Sonnabend werden die Viertelfinal-Begegnungen im Kreispokal der Männer ausgetragen. Müssen die alten Mannschaften ran? Dürfen Neuzugänge eingesetzt werden? Was ist mit der Festspielregelung?

"Diese Fragen sind mehr als berechtigt", sagt Steffen Misdziol. Der Vorsitzende des Spielausschusses des Fußballkreises Oberhavel/Barnim kann nun die Antworten liefern, nachdem er beim Landesverband "ein offenes Ohr" erhalten habe. Der Funktionär betont, "dass wir immer in Abstimmung mit dem Landesverband und nach den Regularien des Landes spielen".

Daraus würde sich ergeben, dass mit den Spielberechtigungslisten der aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Spielzeit 2019/20 gespielt wird. Heißt im Klartext: "Die Festspielregelung gilt", betont Misdziol. "Wer am Stichtag 12. März an mehr als 50 Prozent der Punktspiele der ersten Mannschaften teilgenommen hat, ist in den drei noch ausstehenden Kreispokalrunden nicht spielberechtigt." Auch die Zwei-Mann-Regelung gelte nicht. In der Spielordnung ist verankert, dass an den letzten vier Spieltagen kein Spieler aus einer höheren Mannschaft des Vereins mitwirken darf.

Spieler, die den Verein in der Sommerpause verlassen haben, können nicht mehr eingesetzt werden. "Wer eine Spielberechtigung für einen neuen Verein hat, bekommt den roten Balken auf der Spielberechtigung", so Misdziol. Neuzugänge wiederum können mitwirken, wenn sie bereits eine gültige Spielberechtigung haben.

Auch beim Thema Auswechslungen gibt es Klarheit. "Wir spielen weiter mit drei Wechseln", betont der Chef des Spielausschusses. "In der Ausnahmeregelung des Weltverbandes Fifa steht, dass die Verbände es alleine entscheiden. In Brandenburg wird wie üblich mit drei Auswechslungen gearbeitet, da wir nicht die Sonderbelastung wie in der Bundesliga haben."