Potsdam (MOZ) Erinnert sich noch jemand an die Kreisreform und den Versuch, drei von vier kreisfreien Städten in Landkreise einzugliedern. Eines der Argumente damals war, dass die größeren Städte auf viele Alleinerziehende und Arbeitslose wie Magneten wirken. Dort gibt es preiswerten Wohnraum und soziale Einrichtungen und nicht zuletzt mehr Anonymität als auf dem Land. Die Einkreisung sollte die Städte entlasten und die Kosten auf die umliegenden Kreise verteilen. Gerecht wäre das nicht gewesen, da nur der aufnehmende Kreis die Lasten auf Dauer hätte stemmen müssen. Die Kreisreform ist aus vielerlei Gründen Geschichte.

Die Probleme für Frankfurt, Cottbus und Brandenburg sind geblieben. Die versprochene Kooperation mit den umgebenden Landkreisen führt nicht zu sinkenden Sozialkosten. Die Entschuldung durch das Land ist zu begrüßen, ändert aber nichts an den strukturellen Defiziten. Zu befürchten ist, dass die Corona-Krise viele kleine Handwerker und Selbständige in die Insolvenz treiben wird und dies die Situation in den kreisfreien Städten weiter verschlechtert.