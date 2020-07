Berlin Es geht auch mit weniger, haben viele in der Corona-Krise erlebt. Mit weniger Konsum und damit auch mit weniger Ressourcen- und Umweltverbrauch – eine ebenso überraschende wie spannende Erfahrung. Positiv allerdings nur solange, wie der eigene Arbeitsplatz und damit auch das Einkommen einigermaßen sicher waren. Wer Existenzängste hat, für den sind Diskussionen über eine Begrenzung des Konsums ziemlich abgehoben.

Zweifellos sind die Erfahrungen der vergangenen Wochen Anlass innezuhalten und nachzudenken, ob und was wir davon in die "normale Zeit" mitnehmen wollen, auch wenn sie längst nicht wieder da ist. Manche träumen gar davon, dies sei eine gute Gelegenheit, unsere Wirtschaft total umzukrempeln zu weniger Konsum und einem Abschied vom Wirtschaftswachstum. Dabei verkennen sie mehrere Dinge. In unserer freiheitlichen Gesellschaft kann das niemand so einfach verordnen. Zum Glück. Es müsste das Ergebnis einer demokratischen Diskussion sein, und die braucht Zeit. Zudem spricht alles dafür, dass die meisten Bundesbürger gern zu ihren alten Konsumgewohnheiten zurückkehren wollen. Wenn sie es sich leisten können.

Vor allem aber ist es eine sehr verkopfte Diskussion. Sie vernachlässigt die Kehrseite: Weniger Konsum bedeutet auch weniger Arbeit – ob bei uns oder in anderen Ländern. Der Lockdown hat ja nicht nur zur Folge, dass hierzulande die Textilgeschäfte wochenlang dicht waren und auf ihrer Ware sitzen blieben. Auch den Textilfabriken in Bangladesch fehlte die Nachfrage. Dort gibt es kein Auffangnetz in Form von mehr oder weniger großzügiger Kurzarbeit. Die Arbeiterinnen standen über Nacht ohne jede soziale Absicherung auf der Straße.

Das heißt nicht, dass Konsumenten in Deutschland möglichst viele Billig-T-Shirts kaufen sollten, damit es in Entwicklungsländern wieder Arbeit und Brot gibt. Sie sollten bewusster kaufen. Denn deutsche Verbraucher haben mit ihrer Kaufentscheidung wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen etwa in den Textilfabriken. Wobei bisher nur der Schluss möglich ist, dass ein T-Shirt für zwei Euro nicht zu akzeptablen Löhnen gefertigt werden kann. Bei einem für 20 Euro gibt es leider umgekehrt selten eine Garantie, dass es dort anders ist. Konsumverzicht muss die Welt weder ökologisch noch sozial voranbringen.

Viele Menschen denken um, aber nicht radikal von heute auf morgen. Beispielsweise sind gerade jüngere Paare immer häufiger bereit, zu Gunsten der Familie weniger zu arbeiten. Mancher konsumiert weniger Fleisch, was nicht bedeuten muss, weniger Geld dafür auszugeben. Es kann auch mehr in Qualität investiert werden. Nur: Das alles muss man sich leisten können. Geringverdiener sind dazu kaum in der Lage.

Wir brauchen keine Gutmenschen, die uns vorschreiben, weniger zu konsumieren, und die uns jedes Steak madig machen. Gefragt ist Überzeugungsarbeit – und die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Verzicht auf Wachstum heißt schnell Schrumpfen. Ob damit alle einverstanden sind, ist zu bezweifeln.

