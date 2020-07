Frankfurt (Oder) Stand Montagfrüh waren es 9086 Tote. So viele Menschen sind in Deutschland bislang an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Und während Masken und Abstand immer lässiger gehandhabt werden, erliegen auch weiterhin Pa­tienten der Infektion. Menschen, die noch Jahre oder Jahrzehnte zu leben gehabt hätten; Menschen, die nun traurige Partner, Familien und Freunde zurücklassen.

Dieses persönliche Leid ist in den Monaten der Corona-Bekämpfung ziemlich in den Hintergrund geraten. Es ging um Zahlen, Quoten und Statistiken, nicht so sehr um individuelle Schicksale. Und vor allem ging es um akute Gefahrenabwehr: Erst medizinisch, dann wirtschaftlich. Intensivbetten wurden aufgebaut, Masken produziert, Hilfsfonds aufgesetzt, Konjunkturpakete geschnürt. Das alles war richtig und notwendig – und gerade im Vergleich mit vielen anderen Ländern auch ziemlich erfolgreich. Um so mehr bietet sich nun die Gelegenheit, einmal innezuhalten und auch als Gesellschaft die Toten zu betrauern. Ob dies ein formeller Staatsakt wie in Spanien sein muss, sei dahingestellt. Aber eine Form des gemeinschaftlichen Gedenkens könnte helfen, die Krise nicht nur politisch, sondern auch menschlich zu bewältigen. Der Einwand, dass dann auch die Grippe- oder Krebs- oder Verkehrstoten ein Recht auf eigene Veranstaltungen hätten, verfängt angesichts der Wucht, mit der das Virus uns und den Rest der Welt erwischt hat, nicht wirklich. Auch bei anderen Katastrophen wie Terroranschlägen oder ICE-Unglücken haben Staat und Gesellschaft reagiert. Die Regierung ist jetzt gefragt, einen angemessenen Rahmen zu gestalten. Das sind wir den Toten schuldig.