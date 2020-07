Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die nächsten zwei Jahre kann die Gemeinde Birkenwerder den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz im Ort erfüllen. Das schafft sie aber nur, weil sie für für diese Zeit Container gemietet hat, in denen eine Vorschulgruppe betreut wird. Die temporäre Kita auf dem Gelände des Kinder- und Jugendfreizeithauses "Corn" (Club ohne richtigen Namen) ist am Montag eröffnet worden. Die Gemeinde zahlt für die Maßnahme inklusive Montage 440 000 Euro.

Die 33 Kinder und ihre Erzieherinnen sind begeistert vom "Cörnchen". So wird die Kita genannt. Die Kinder haben den Vorschlag der Verwaltung für gut befunden. Wie Übersee-Container sehen die kitagerecht gelieferten Module von innen aber gar nicht aus. Vielmehr unterscheiden sie sich von herkömmlichen Kita-Räumen kaum. "Es gibt alles, was wir brauchen", zeigt sich Susann Unterwalder, die die Vorschulgruppe betreut, mit der Ausstattung und dem Komfort zufrieden. "Das Raumklima ist angenehm", sagt auch Elke Will, Leiterin der Kita "Birkenpilz", der das "Cörnchen" angegliedert ist. Es gibt sogar für jeden Betreuungsraum eine kleine Klimaanlage. Auch die Kinder sind glücklich, vor allem, weil sich vor dem "Cörnchen" ein großer Spielplatz mit Hüpfkissen befindet.

Die Gemeinde Birkenwerder hat die Container für zwei Jahre gemietet, als sich abzeichnete, dass die neue Kita nicht rechtzeitig zur Verfügung steht. In den vorhandenen Einrichtungen sind nahezu alle Plätze belegt. Da Birkenwerder nach wie vor ein beliebter Zuzugsort für junge Familien ist, werden die Kita-Plätze knapp. Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) ist froh, dass die Lokalpolitiker den Container-Vorschlag mitgegangen sind.

Jetzt ist weiterhin Tempo gefragt. Denn in der Geschwister-Scholl-Straße soll eine neue Kita für 50 Kinder gebaut werden. "Das ist eine Herausforderung für die Verwaltung und die Politik", sagt Zimniok, der den Zeitplan als "sportlich" bezeichnet. Der Druck ist hoch. Ob möglicherweise die Mietdauer der Container verlängert werden kann, ist offen.

Eine Nachnutzung in anderer Form, wie sie Gemeindevertreter Heiko Friese (SPD) am Montag anregte, ist nicht möglich. Die Baugenehmigung ist befristet. Friese ist mit dem neuen Betreuungsangebot zufrieden. "Hier haben wir zusammen etwas geschafft", sagte der Gemeindevertreter mit Blick auf andere Projekte, die nicht oder nur mit Verzögerung realisiert wurden.

Tempo beim Neubau gefordert

Auf Kooperation beim Thema Kita-Neubau setzt der Bürgermeister weiterhin. Es soll bereits in der nächsten Sitzung des Ortsentwicklungsausschusses beraten werden. Zudem ist ein weiterer Kita-Neubau geplant.

Das Provisorium stößt auch in anderen Kommunen, die unter ähnlichen Problemen leiden, auf Interesse. "Mehrere Gemeinden, darunter Kremmen, Mühlenbecker Land und Hohen Neuendorf, haben sich das Projekt schon erklären lassen", sagt Bürgermeister Zimniok.

"Corn"-Leiter Jürgen Baer ist gespannt, wie die temporäre Kita von seinen jugendlichen Besuchern angenommen wird. "Das wird nicht einfach, aber wir bekommen das hin", ist er zuversichtlich. Baer erwartet Synergieeffekte durch die vorübergehende Doppelnutzung. Er hofft, dass die Vorschulkinder in einigen Jahren auch die Freizeitstätte nutzen. Mit den älteren Hort-Kinder, die Räume im "Corn" nutzen, klappe das bereits sehr gut.