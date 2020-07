Roland Becker

Velten (MOZ) "Mir geht es darum, den Verkehr sicherer und flüssiger werden zu lassen." Im Visier hat der Veltener Frank Steinbock die belebteste Kreuzung seiner Stadt: Dort, wo die Breite Straße sowie die Linden- und die Luxemburgstraße aufeinander treffen, kreuzen sich die Landesstraßen L20 und L172. Steinbock – früher selbst Polizist ­– schlägt vor, alle vier Fahrtrichtungen mit einen Räumpfeil für Linksabbieger auszustatten. Dieses Signal zeigt dem Autofahrer an, ab wann der ihm entgegenkommende Verkehr Rot hat und er somit zügig links abbiegen kann. "Das bringt mehr Flüssigkeit in den Verkehr", argumentiert Steinbock. Außerdem geht er davon aus, dass eine solche Regelung die Sicherheit erhöhen könnte. Erst im Juni hatte es an dieser Kreuzung einen Unfall mit einer Schwerverletzten gegeben. Der Grund: Ein Linksabbieger ging davon aus, dass der ihm entgegenkommende Verkehr bereits Rot hat. Mit einem Räumpfeil, so Steinbock, könnte solch ein Crash im besten Fall verhindert werden.

Technisch wäre es möglich

Bislang gibt es an dieser Kreuzung ein solches Signal, und zwar für die, die aus der Luxemburgstraße links in die Breite Straße einbiegen wollen. Und mehr wird es auch nicht geben. "Technisch wäre es möglich, auch aus den anderen Richtungen Räumpfeile einzurichten", teilt Landkreis-Sprecherin Irina Schmidt mit. Praktisch aber hält man im Landratsamt, dessen Untere Verkehrsbehörde für Verkehrsregelungen zuständig ist, nicht viel von Steinbocks Idee. Vier Räumpfeile "würden zu einer Umlaufzeit von dreieinhalb und mehr Minuten führen", argumentiert Schmidt. Steinbock bezweifelt diese Angaben. Bislang dauern die Rotphasen nicht länger als eineinhalb Minuten. Üblicherweise leuchtet ein Räumpfeil nicht länger als fünf Sekunden auf, macht in vier Fahrtrichtungen 20 Sekunden.

Auch die Polizei äußert sich zu Steinbocks Idee sehr zurückhaltend. In der Neuruppiner Polizeidirektion wird die Kreuzung als "Unfallhäufungsstelle" geführt, erklärte Pressesprecher Lars Protz. Für 2019 weist die Statistik acht Unfälle und eine leicht verletzte Person aus. 2020 habe es bislang einen Unfall mit einem Leichtverletzten gegeben. Noch nicht in der Statistik enthalten sein dürfte der erwähnte Unfall im Juni, der für eine beteiligte Person im Krankenhaus endete. Dennoch werde die Polizei von sich aus nicht die Initiative zum Installieren weiterer Räumpfeile ergreifen, so Protz. Anders sehen das laut Steinbock die Veltener Revierpolizisten. Diese hätten sich in der Vergangenheit für diese Form der sichereren Verkehrssteuerung ausgesprochen.