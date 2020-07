Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Anfang März ausgerichtete Kongressmesse für Kundenservice und Call-Center-Management – die CallCenterWorld – erwies sich als Vorbote. "Schon da sind Aussteller abgesprungen", erinnert sich Ralf Pauli an die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie, die das Familienunternehmen hart treffen sollte. Wenige Tage später errichteten die Messebauer aus Orion (Kremmen) noch Stände für eine Münz-Messe in Berlin. "Das war am Samstag. Alles war fertig. Am Sonntag zur Eröffnung durften schon keine Besucher mehr rein." Zusammen mit seinem Bruder Ingo führt Ralf Pauli die Firma Märkischer Messebau Pauli in der zweiten Generation. Die Corona-Pandemie ist eine einzigartige Herausforderung in der 30-jährigen Firmengeschichte.

Rund 5 000 Messebauer gebe es deutschlandweit, hinzu kämen die aus Osteuropa und Italien, die auf den deutschen Markt drängen. Alle buhlen um Kunden. "Es ist schon ein Ellenbogengeschäft", sagt Ralf Pauli. "Wir wollen mit Erfahrung und Zuverlässigkeit punkten." Den stärksten Ellenbogen hat aktuell das Coronavirus. "Die Umsatzeinbußen liegen bei 95 Prozent." Sämtliche Messen wurden innerhalb kurzer Zeit abgesagt. Und damit lukrative Aufträge für die kleine Mannschaft, bestehend auf den Brüdern als Geschäftsführer, ihren Frauen in der Finanzbuchhaltung und Kundenbetreuung sowie fünf Angestellten. Kurzarbeit musste angeordnet, das Portfolio umgestaltet werden: Der bisher prozentual nur marginal beworbene Möbelbau rückte als neues Kerngeschäft in den Fokus.

Kreativität gefragt

"Wir machen etwas, das wir können", sagt Pauli. In Oranienburg hatte das Unternehmen schon vor Corona die Bibliothek in einer Senioreneinrichtung von Michael Bethke gestaltet. Wohnzimmer und Küchen kamen für Privatleute dazu. Zimmerer und Tischler sind fester Bestandteil der Messebauer. "Das ist unsere Art, zu sagen, wir machen weiter." Aufträge flattern seit der aktiven Forcierung rein. So gestalten die Kremmener Büromöbel für das Physiowerk in Schwante, sie hübschen Möbel für eine Physiotherapie in Birkenwerder auf, passen für Privatkunden Einbauwände in Nischen an, zimmern Vitrinen für ein Pfandleihhaus in Berlin. Das Jobcenter in Berlin-Spandau fragte nach Schutzwänden für seine Mitarbeiter. "Acrylglas ist derzeit Goldstaub", sagt Ralf Pauli. Habe man es vor Corona bestellen und am nächsten Tag gleich in Empfang nehmen können, sei das heutzutage anders: "Die Lieferzeit in Deutschland beträgt momentan 13 Wochen. Wir lassen unser Acrylglas aus Holland liefern." Die Messebauer mussten kreativ werden. Auch weil die Aufträge es verlangen. So wird in Kremmen derzeit der Nachbau eines Rettungswagens zusammengesetzt. Die Berliner Charité hatte angefragt. "Der Bau soll für Schulungszwecke dienen."

Das Möbelgeschäft mit Spezialanfertigungen soll eine Interimslösung bleiben. "Wir sind Messebauer", sagt Ralf Pauli. "Im Möbelbau liegt nicht unsere Zukunft." Das hofft er zumindest. Und es gibt schon erste Anzeichen, dass er recht behalten könnte. Die internationale Fachmesse Interclean für Reinigung und Hygiene in Amsterdam, die Ende des Jahres stattfinden soll, wurde noch nicht abgesagt. In der vorigen Woche erhielt er zudem den Auftrag, im kommenden Mai Arbeiten für eine Münzmesse ausführen. Das engagierte Team bleibt deshalb optimistisch.

Aktuell (Juli/August) würden regulär kaum Messen stattfinden. Es fehlt allerdings der finanzielle Ausgleich der vorigen Monate. "Ende Januar bis Juni sowie September bis November ist die Hauptzeit für Messen." Dann bediene sich das Familienunternehmen aus einem bis zu 20 Freiberufler umfassenden Pool. "Messebau ist ein Knochenjob", weiß Ralf Pauli. Auch wenn er durch einen Trend etwas erleichtert werde: Anstatt von Spanplatten als Standbegrenzung ist der Systembau heute nur das Gerüst für einen guten Auftritt (neudeutsch: eine gute Performance). "Große Banner sind angesagt." Aus Segelstoff oder Tuch werden Wände mit Grafiken und Werbung hochgezogen. Bald auch wieder von Paulis.

Etwas Vergleichbares wie die Konsequenzen der Corona-Pandemie habe man beim Märkischen Messebau in 30 Jahren Berufserfahrung nicht erlebt – trotz Wirtschaftskrisen 2000 (Dotcom-Blase), 2007 (Finanzkrise) und 2010 (Eurokrise). Nur einmal hatte die Familie etwas zu knabbern: Als 2014 der schwedische Konzern Svenska Kullagerfabriken (SFK) als Kunde abgesprungen ist. "Wir haben zwei Jahre gebraucht, um die Verluste aufzufangen", so Ralf Pauli.