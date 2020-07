Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Der AfD-Stadtverordnete Ingo Schmidt aus Schmachtenhagen hat sein Mandat niedergelegt. Das hat auf Nachfrage Tim Zimmermann, der AfD-Fraktionschef, bestätigt. Ingo Schmidt war für eine Stellungnahmen gestern nicht erreichbar. Für diesen Schritt habe Schmidt, der als Verkaufsleiter für Medizintechnik arbeitet, allein berufliche Gründe angegeben, so Zimmermann. "Herr Schmidt ist beruflich eine Stufe nach oben gefallen und ist jetzt so stark gefordert, dass sich das mit seinen Mandaten in der Stadtverordnetenversammlung und im Ortsbeirat nicht mehr vereinbaren lässt", sagt Zimmermann.

Schmidt war Vorsitzender des Finanzausschusses. Dieses nach der Kommunalwahl im vorigen Jahr neu gebildete Gremium ist auch für die kommunalen Unternehmen mit Ausnahme des Eigenbetriebs zuständig. Damit sind alle wichtigen Aufgaben der Oranienburg Holding und ihrer vier Tochtergesellschaften gemeint sowie alle Fragen rund um den Haushalt, Steuern, Gebühren und Entgelte der Stadt. Auf der AfD-Liste würde Mario Lindholz, ebenfalls aus Schmachtenhagen, in die SVV nachrücken. Ob er das Mandat annimmt, sei noch zu klären, so Tim Zimmermann. Den Vorsitz im Finanzausschuss wird Zimmermann übernehmen.