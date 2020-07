MOZ

Beeskow In der Stadtbibliothek wurde die erste digitale Infosäule im Rahmen des Projektes "MeinBrandenburg" in Zusammenarbeit mit dem Seenland Oder-Spree aufgestellt.

In den nächsten Tagen wird die Software für Beeskow eingerichtet und informiert dann über Gastgeber, Freizeitangebote, Sehenswürdigkeiten und auch Veranstaltungen in und um Beeskow. Ziel ist es, noch besser und schneller aktuelle Angebote zu verbeiten. Weitere Säulen in der Burg Beeskow, vor dem Rathaus und dem Sportzentrum sowie ein Infobildschirm im Innern des Rathauses werden folgen.

Gäste im Seenland Oder-Spree können sich mit dieser Software nicht nur über das touristische Angebot informieren. Über die Software wird zudem der Standort des Besuchers erfasst und er bekommt nach seinen Interessen gefiltert relevante Angebote auf Touchscreens in den Tourist-Informationen.

Des Weiteren können die individuellen Daten dann auch auf dem eigenen Smartphone oder Tablet mitgenommen und weiterverwendet werden. Das umfangreiche Digital-Projekt richtet sich über eine kostenfreie Lizenz-Vergabe an alle touristischen Anbieter im Land Brandenburg. Interesse an dem System haben, so Tourismus-Marketing, bereits alle zwölf Brandenburger Reiseregionen angemeldet. Das Angebot sei "bundesweit einzigartig", sagt Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH.