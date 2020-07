Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Schild an der Tür in der Neuruppiner Karl-Gustav-Straße 4 ist klein. "Unikat" steht darauf, ganz schnörkellos. Das ist der Name einer neuen Tischlerei in der Stadt. Tischlermeister Michael Lexow hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Dabei hatte er Hilfe vom Regionalen Lotsendienst Ostprignitz-Ruppin der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG).

Das winzige Schild am Eingang erklärt sich durch die Tatsache, dass Michael Lexow noch keine Zeit hatte, sich ein etwas Auffälligeres zu besorgen: Seit dem 1. Juli ist seine Firma im Geschäft. Es gibt schon jetzt viel zu tun: Aufträge haben sich angestaut, durch die Corona-Krise hat die Gründung etwas länger gedauert als gedacht. Dass er einmal sein eigenes Unternehmen führen wird, war für den 49-jährigen Neuruppiner nicht immer klar. "Tischler war ich aber schon immer, also seit meiner Ausbildung in einer kleinen privaten Tischlerei in Alt Ruppin", so Lexow. Schon rund drei Jahre, nachdem er seine Lehre beendet hatte, setzte er sich wieder auf die Schulbank. Diesmal stand die Meisterschule an. Trotzdem hatte Lexow damals noch nicht die Selbstständigkeit im Blick, wie er bestätigt.

Lange Werkstattleiter

"In meiner letzten Firma habe ich sechs Jahre gearbeitet, immer als Werkstattleiter", erklärt der Neuruppiner. Als sich die Geschäftsführer des Unternehmens, das in Gildenhall seinen Sitz hatte, auf andere Geschäftsfelder besinnen wollten, boten sie Lexow an, die Technik von ihnen zu kaufen. "Wir sind uns einig geworden", sagt er. Dennoch musste er noch eine ganze Menge Geld zusätzlich in die Hand nehmen, um weitere Maschinen wie eine riesige Plattensäge zu erwerben.

Die Spezialität der Unikat-Tischlerei ist der individuelle Möbelbau. Wenn sich beispielsweise Arztpraxen oder auch Privatleute einen exakt passenden Schrank für die kleine freie Ecke wünschen, sind sie bei Michael Lexow und seinem Angestellten Jörg Westphal genau richtig. Sie arbeiten viel in der Region, aber ebenso viel in Berlin. Durch seinen Job zuvor hatte Lexow, der dort sehr eigenständig arbeiten konnte, schon einen gewissen Kundenstamm aufgebaut, was ihm nun in der Selbstständigkeit zugute kam. Als dann die Räume in der Kreishandwerkerschaft an der Karl-Gustav-Straße im Gewerbegebiet Treskow gefunden waren, stand der Unikat-Tischlerei nichts mehr im Wege.

Businessplan erstellt

Die Zusammenarbeit mit dem Regionalen Lotsendienst habe ihm die Agentur für Arbeit empfohlen, erklärt Michael Lexow. "Vor allem beim Erstellen eines Businessplans hat mir dieser Service sehr geholfen. Und den wollen die Banken haben." Dass es dann doch noch etwas mit der Zusage des Geldinstituts gedauert hat, war der Corona-Pandemie geschuldet.

Etwa 80 Prozent der Arbeit von Lexow und Jörg Westphal ist der individuelle Möbelbau. "Der Rest ist klassische Bautischlerei", erklärt der Meister. Auch mal eine Haustür würden er und sein Mitarbeiter bauen. Und auch Küchenbau gehört zu ihrem Angebot. Bisher habe es keine Kundenwünsche gegeben, denen sie eine Absage erteilen mussten: "Wir versuchen immer, alles zu realisieren." Besonders gern stellt Michael Lexow hochwertig furnierte Möbelstücke her. "Das ist echtes Handwerk", sagt er.

Lexow kann sich gut vorstellen, ab August auch einen Auszubildenden zu beschäftigen. Einige Bewerbungen würden ihm schon vorliegen, trotz der kurzen Vorlaufzeit. "Die jungen Leute sollen auch ihre Chance bekommen", sagt der Tischlermeister. Erfahrung im Umgang mit dem Nachwuchs hat der 49-Jährige jedenfalls: Er hat 15 Jahre lang beim Bildungsträger Internationaler Bund gearbeitet und dort die Berufsausbildung für Tischler begleitet.

Die Unikat-Tischlerei befindet sich in der Karl-Gustav-Straße 4 in Treskow. Michael Lexow ist telefonisch unter 0152 04160455 oder per E-Mail unter unikat-tischlerei@t-online.de erreichbar.