Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die rund 2700 Pächter und Mieter von kommunalen Garagen in Eisenhüttenstadt müssen ab dem kommenden Jahr bzw. ab 2021 deutlich mehr zahlen – die Mieten und Pachten steigen um 19 Prozent.

Grund dafür ist, dass auf diese Einnahmen der Stadt künftig 19 Prozent Mehrwertsteuer anfallen. Dies gibt die Stadt an Mieter und Pächter weiter.

"Die Stadt Eisenhüttenstadt versendet derzeit Änderungskündigungen an zirka 2700 Mieter und Pächter von Garagen", erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Dies geschehe zeitlich gestaffelt. Die Unterlagen werden per Einschreiben mit Rückschein versandt. Michael Reichl erklärt dazu: "Es ist die übliche Zustellung von Vertragsunterlagen, damit beide Vertragspartner einen Nachweis darüber haben, dass alles fristgerecht und ordentlich zugestellt worden ist und beide die aktuellsten Unterlagen haben."

Möchten die Mieter und Pächter ihre Garagen zu den geänderten Bedingungen – Miete oder Pacht zuzüglich der jetzt zu erhebenden Umsatzsteuer – weiterhin nutzen, können sie dies mit ihrer Unterschrift unter die Vereinbarung bekunden. "Ist dies nicht der Fall, dann muss die Stadt gezwungenermaßen das bestehende Vertragsverhältnis kündigen. Auch das sieht leider das Gesetz so vor", erklärt Michael Reichl und er betont: "Eine fristgerechte Rücksendung sollten die Betroffenen deshalb unbedingt beachten, da ansonsten ordentliche Kündigungen der Verträge wirksam werden, das Vertragsverhältnis endet sowie die Garagen an die Stadt Eisenhüttenstadt als Grundstückseigentümer zurückgehen. In diesem Fall bestehen terminliche und vertragsgemäße Verpflichtungen für den Garagennutzer."

Finanzamt profitiert

Die Änderungen treten für Mieten ab dem kommenden Jahr für Pachten ab 2022 in Kraft. Die Pacht liegt derzeit bei rund 40 Euro im Jahr, die Mieten, so Michael Reichl, sind unterschiedlich, können bis zu 200 Euro im Jahr betragen. Im Maximalfall, also bei 200 Euro, fallen pro Jahr durch die nun zu erhebende Mehrwertsteuer 38 Euro zusätzlich an.

Hintergrund für das komplizierte und aufwendige Verfahren ist eine aktuelle Gesetzesänderungen des Bundes im Umsatzsteuerrecht. Demnach werden unternehmerische Betätigungen einer Stadt, die auch ein Dritter erledigen könnte, besteuert. Der Fachbereichsleiter betont: "Diese Umsatzsteuer ist durch die Stadt vollständig an das Finanzamt abzuführen. Das bedeutet, dass die Stadt die von den Garagennutzern zu tragende Erhöhung direkt und in voller Höhe weiterleitet und selbst keine höheren Einnahmen erzielt."