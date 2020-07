MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Tierheim am See in Eisenhüttenstadt, Vogelsänger Chaussee 2, hat am Montag einen Aufruf gestartet, um die Futterknappheit der letzten Tage zu bekämpfen. Es fehle vor allem an Katzen- und Kittenfutter.

Die Marke sei dabei irrelevant. Darüber hinaus gebe es einen großen Bedarf an Leinen, die auch in gebrauchtem Zustand im Tierheim abgegeben werden können. Ein dritter Punkt sei, dass für die kleinen und schwachen Tiere Hilfsmittel fehlten, um diese, ihren jeweiligen Situationen entsprechend, wieder aufzupäppeln.

Bei Fragen einfach im Tierheim melden. Telefon 0173 9036140