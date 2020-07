Stefan Lötsch

Beeskow, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde (MOZ) Die Corona-Pandemie hat im Tourismusbereich im Landkreis Oder-Spree sehr deutliche Spuren hinterlassen. Nachdem schon im März deutliche Rückgänge bei Gästen und Übernachtungen in Hotels und Beherbergungsbetrieben zu verzeichnen waren, gab es im April und Mai einen drastischen Einbruch.

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg jüngst mitteilte, brachen die Gästezahlen in Beherbergungsbetrieben im April im Vergleich zum Vorjahre um fast 90 Prozent ein. Die Übernachtungen gingen um 71 Prozent zurück, auf 31 762. Im Mai war zwar ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen, aber doch weit entfernt von den Zahlen, die sonst in den Vorjahren erreicht wurden. So wurden 11 608 Gäste gezählt, 76 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Bei den Übernachtungen steht ein dickes Minus von 64 Prozent.

Nicht ganz so heftig hat es bei den Übernachtungen die Betriebe in Eisenhüttenstadt erwischt, die ja auch eher Geschäftsreisende beherbergen. Die Übernachtungen gingen um 52 (April) beziehungsweise 60 Prozent (Mai) zurück im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Totalausfälle gab es derweil in den beiden Erholungsorten Neuzelle und Müllrose im April. Die Statistik verzeichnet da für dieses Jahr gar keine Übernachtungsmeldungen, also einen Rückgang von 100 Prozent. Im Mai lag das Minus im Vergleich zu 2019 bei 70 (Neuzelle) beziehungsweise bei 73 Prozent (Müllrose).