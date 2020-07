Kraft und Ausdauer: Dorothea Hoffrichter und Hannelore Frach (v.l.) bei Sport Lady in Erkner. © Foto: Kerstin Ewald

Endlich wieder Training an Geräten: Horst und Brigitte Marohn aus Fürstenwalde haben sich während der Corona-Zwangspause mit Gartenarbeit fit gehalten.Jetzt freuen sie sich, dass ihr Fitnessstudio wieder geöffnet hat. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Endlich wieder die Langhantel mit zehn Kilogramm Gewicht stemmen – für Julia Saposnik gehört das regelmäßige Ganzkörpertraining zu einem erfüllten Leben. Nach der knapp dreimonatigen Corona-Zwangspause kann die junge Frau ihr Fitnessprogramm endlich wieder im Studio absolvieren. "Alleine zuhause trainieren macht einfach keinen Spaß", sagt sie. Auch Brigitte (79) und Horst (82) Marohn haben das regelmäßige Training im Studio vermisst. Jetzt sind sie froh, dass es wieder los geht. Die Beweglichkeit sei schlechter geworden. "Wir müssen wieder etwas tun", so Brigitte Marohn.

Fit durch Gartenarbeit

Während der Zwangspause hat das Fürstenwalder Ehepaar Marohn viel Zeit an der frischen Luft und im eigenen Garten verbracht. "Gartenarbeit soll ja auch fit halten", sagt die 79-Jährige lachend. Deshalb hat sich der befürchtete Muskelkater zum Neustart im Studio wohl auch in Grenzen gehalten.

Bei Julia Saposnik hat er dagegen erbarmungslos zugeschlagen, obwohl sie täglich zuhause Unterarmstütze, Kniebeugen und Bauchtraining absolvierte. "Die erste Woche war hart. Wahrscheinlich war ich beim Heimtraining nicht hart genug zu mir", so die Fürstenwalderin. Christoph Thiele, Trainer im Schwapp Fitnessstudio, schaut jetzt wieder Julia Saposnik beim Hanteltraining zu, spornt an und gibt hilfreiche Tipps. Nach und nach läuft der Normalbetrieb wieder an. Gefordert ist ein ausreichender Abstand, deshalb wird nur jedes zweite Gerät besetzt. Maskenpflicht gilt bis zu den Umkleiden. Getränke sind selber mitzubringen. Da sich nach Corona-Hygienevorschriften nur maximal 20 Personen gleichzeitig im Fitnessstudio aufhalten dürfen, müssen sich Interessierte ihre Zeit (möglich von 8 bis 21 Uhr) online buchen. Auch für die Fitnesskurse mit höchstens 12 Personen ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Spezielle Reha-Kurse und AquaGymnastik werden derzeit noch nicht angeboten.

Die Zeit der Corona bedingten Schließung war für Jacqueline Schneider, Inhaberin von Sport Lady in Erkner, hart. "Die Mitglieder haben zwar solidarisch weitergezahlt, doch mir fehlen ja die Mieteinnahmen der Kurse, wie Yoga oder Reha-Sport." Sie hat den Mitgliedern als Ausgleich angeboten, die Ausfallmonate nach Vertragsende weiter trainieren zu können.

Ungefähr 50 Prozent weniger Besucher verzeichnet Inhaberin Schneider im Vergleich zu vor Corona. Um den nötigen Abstand einzuhalten, können derzeit nur acht statt wie sonst 16 Frauen gleichzeitig trainieren. "Ein Teil der momentanen Ausfälle haben aber nichts mit Corona, sondern auch mit der Urlaubszeit zu tun", meint sie. Ende des Monats übergibt Jaqueline Schneider den Laden aus persönlichen Gründen. Die Sportlerinnen werden dann mit dem dreißigjährigen Trainer und Geschäftsführer Paul Scharf weiter trainieren.

Personenzahl ist beschränkt

Im Sportstudio Athletic Park in der Neu Zittauer Straße Erkner wird ebenfalls wieder geschwitzt – auch in der achten Woche nach Wiedereröffnung noch mit Corona-Hygieneauflagen. "Zwar können jetzt auch die Umkleiden wieder benutzt werden", berichtet Gruppenfitness-Managerin Olina Kohl, "aber die Personenanzahl ist in den Räumen jeweils beschränkt." Beim Zirkeltraining müssen die Sportler Einmal-Handschuhe tragen, die das Studio gratis zur Verfügung stellt. "Unsere Mitglieder verhalten sich sehr diszipliniert", lobt Guido Gongoll, Inhaber vom Athletic Park. Mit dem Besucherrückgang – ebenfalls fast die Hälfte der ursprünglichen Gäste bleiben aus – müsse man umgehen. Vereinzelt hätten Leute erklärt, sie könnten sich im Moment kein Fitnessstudio mehr leisten. Bis jetzt musste Gongoll keine Mitarbeiter entlassen.