Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In den Morgenstunden tauchen sie auf, schleichen aus ihren Verstecken am Rande des Buchenwalds Grumsin, scheu und wild. Seit einiger Zeit beobachten Anwohner, dass immer mehr herrenlose Katzen hier umherstreunen. Erst war es ein Kater, dann gesellten sich immer mehr dazu, bekamen Junge. Inzwischen waren es sieben. "Wenn wir nicht handeln, werden es irgendwann zehn, zwanzig und viel mehr, denn Katzen können zweimal im Jahr Junge bekommen", sagt Margit Lübke. Sie wohnt in Louisenhof direkt am Waldrand zum Unesco-Weltnaturerbe Grumsin und hat schon vielen herrenlosen Katzen ein Zuhause gegeben. Doch jetzt drohte der Zuwachs aus dem Ruder zu laufen. Mit Einwohnern aus dem Nachbardorf Grumsin auf der anderen Seite des Waldes hat die Tierliebhaberin eine Initiative gestartet, um die "Wildkatzen" vom Grumsin kastrieren zu lassen und damit eine unkontrollierbare Vermehrung zu stoppen.

Von Behörden allein gelassen

"Es geht einerseits um das Wohl der Katzen, die in der Wildnis nicht genug zu fressen finden, sich Krankheiten und Parasiten einfangen, die sie auf andere Freigängerkatzen übertragen können", ergänzt die Grumsinerin Friderike Baasner-Weihs. "Es geht auch um das Ökosystem im Naturschutzgebiet Grumsin, denn hier gehören Katzen nicht dazu." Doch das Katzenproblem vom Grumsin zu lösen war einfacher gedacht, als getan. Wer ist zuständig? An wen muss man sich wenden? Im Ordnungsamt Angermünde wurde zuallererst die Frage gestellt: Füttern Sie? Denn dann gelten Katzen nicht mehr als herrenlos. "Wer sie füttert, dem gehören sie", hat Margit Lübke erfahren. Sie füttert nicht. Dennoch will sie sich kümmern. "Die Tiere können doch nichts dafür, wenn Menschen verantwortungslos mit ihnen umgehen. Sie waren ja mal Haustiere und wurden irgendwann ausgesetzt oder verjagt, als man ihrer überdrüssig wurde." Vom Ordnungsamt wurde sie an das Tierheim Ladeburg verwiesen. Dort erfuhr sie, dass man die Katzen zwar aufnehmen könne, einfangen und hinbringen müsste sie die Katzen jedoch selbst. "Es ist nicht gerade ermutigend, mit so einer Situation so alleine gelassen zu werden, doch zum Glück haben alle im Dorf mitgeholfen", sagt Friderike Baasner-Weihs. In Grumsin gibt es nur sechs Häuser. Aber die wilden Katzen waren mittlerweile Dorfangelegenheit. Einer besorgte die Falle und alle versuchten gemeinsam, die scheuen Tiere anzulocken. Dafür musste ausnahmsweise auch mal angefüttert werden. Es dauerte einige Wochen, bis schließlich alle Katzen nach Ladeburg gebracht werden konnten. Privat organisiert und finanziert.

Jungtiere zu vermitteln

Die Tiere wurden tierärztlich behandelt, geimpft und kastriert. Und, bis auf zwei Junge, wieder zurück geschickt beziehungsweise mussten wieder privat abgeholt werden. Die Alten seien nicht mehr vermittelbar und mussten zurück in die Wildnis. Jedoch nun kastriert. Die Jungtiere wollte das Tierheim auch nicht behalten, weil sie erst an Menschen gewöhnt werden müssten. Das übernehmen nun wieder die Anwohner vom Grumsin. Ehrenamtlich. Margit Lübke und auch Naturführer Roland Schulz haben Grumsiner "Wildkatzenbabys" privat aufgenommen, um sie aufzupäppeln und zu zähmen. Alle selbst behalten können sie nicht. Für zwei suchen sie deshalb nun ein neues liebevolles Zuhause.