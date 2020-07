Doris Steinkraus

Trebnitz Das Ehrenamt als Kitt der Gesellschaft, als gewichtiges Pfund des Lebens vor allem im ländlichen Raum, wo es deutlich weniger Angebote gibt, um Menschen zu locken, sie einzubeziehen in die Gestaltung. Jene, die zur ersten Zivilgesellschaftlichen Messe nach Trebnitz gekommen waren, einte ein Motiv: Wie kann es gelingen, noch mehr Bürger zu gewinnen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Wer hilft bei Problemen? Wie gehen andere Projekte und Vorhaben an? Vertreter aus Vereinen, Organisationen und Seniorenbeiräten, Ortsvorsteher, Abgeordnete und Bürgermeister waren gekommen, um Erfahrungen, die in verschiedenen Veranstaltungen der "Akademie der Dorfhelden" über Monate zusammen getragen wurden, gebündelt präsentiert zu bekommen. Der Verein Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz, der Kreis-, Kinder- und Jugendring, die Lokale Aktionsgruppe Märkische Seen und der Verein Dorfbewegung Brandenburg hatten ein volles zweitätiges Programm vorbereitet.

Barbara Richstein, Vizepräsidentin des Brandenburger Landtages, lobte die Arbeit der "Akademie der Dorfhelden". "Ermutigen Sie weiterhin viele, sich einzubringen", sagte sie. "Unsere Gesellschaft lebt vom Ehrenamt. Es ist ein Zeichen dafür, dass Menschen Mitverantwortung übernehmen und Demokratie leben." In der Podiumsdiskussion waren sich die Teilnehmer einig, dass es die oft zitierte Krise in der Demokratie nicht gibt. Demokratie sei anstrengend, mitunter fehle das Vertrauen in die Parlamente, so Barbara Richstein. Doch jeder habe die Möglichkeit, zu widersprechen, sich einzubringen. Dafür sei politisches Wissen, das in der Akademie vermittelt wird, unverzichtbar.

"Demokratie ist ein ständiges Auf und Ab", befand Martina Weyrauch, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung. Landrat Gernot Schmidt forderte, selbstständig zu entscheiden und zwar auf der Grundlage eines Wertekanons. Demokratie heiße auch, andere Meinungen auszuhalten, sich auseinanderzusetzen und Mehr­heits­ent­schei­dungen zu akzeptieren. Man müsse auch Außenseiter einbinden, denn ansonsten würden sie sich andere Plattformen suchen.

Dorf bringt Vorteile

Der Vorteil im ländlichen Raum ist, dass sich die Menschen meist gut kennen, es bei Entscheidungen stets um praktische Alltagsprobleme geht – Straßenneubau, Schaffung von Treffs für Bürger aller Altersgruppen, Gestaltung von Anlagen, Wiederbelebung von Immobilien oder die Vorbereitung örtlicher Veranstaltungshöhepunkte. Sowohl in der Podiumsdiskussion als auch in den Workshops wurde ein Punkt immer wieder hervorgehoben – die notwendige Unterstützung der jeweiligen Verwaltungen. Dort, wo man die Ehrenamtler nicht als lästige Dauernachfrager sehe, sondern mit ihnen gemeinsam nach Lösungen suche, zeigten sich die größten Erfolge im Interesse einer größeren Lebensqualität und starker Dorfgemeinschaften. Dies sei letztlich eine Wertschätzung, ohne die dauerhaftes ehrenamtliches Engagement nicht funktioniere, wurde betont. Wertschätzung motiviere und sporne an.

An beiden Tagen gab es auf dem Schloss-Campus verschiedene Anlaufpunkte, die den Akteuren Tipps, Hinweise und Anregungen gaben, so zu den Möglichkeiten der sozialen Netzwerke oder zur Nutzung von Einrichtungen wie dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Vorgestellt wurde ein Praxisleitfaden für kommunale Engagementförderung im ländlichen Raum. Der ist demnächst als Broschüre zu haben (über die "Akademie der Dorfhelden" oder den Verein Dorfbewegung Brandenburg), kann aber bereits jetzt im Internet heruntergeladen werden (www.laendlicher-raum.info).

Die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier präsentierte eine Wanderausstellung mit vielen Ideen und Anregungen, wie ein Dorf mit dem Thema Überalterung umgehen kann. Der "baucircus" zeigte, wie er Projekte handwerklich unterstützt, etwa bei der Einrichtung des Dorfladens in Golzow. Auch der Blick über die Oder gab viele Anregungen, wie die Vertreter verschiedener Nichtregierungs-Organisationen Polens mit ihren Beiträgen deutlich machten. Geplant ist eine Kooperation mit den Dorfhelden.

Infos und Nachfragen unter www.schloss-trebnitz/buergerliches-engagament