Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zwar noch mit Einschränkungen und vielfach mit halber Kraft, aber die Wirtschaft ist wieder angesprungen. Geschäfte, Gaststätten sind geöffnet, Unternehmen produzieren. Dank auch diverser Förderprogramme. Doch längst nicht alle Branchen profitieren von den Rettungsschirmen und den Lockerungen in der Corona-Krise. Erste Geschäfte und Betriebe geben auf.

Auch in Eberswalde. Etwa das Bräunungsstudio Banana-Sun an der Friedrich-Ebert-Straße. "Hier wurden drei Arbeitsplätze direkt zerstört sowie eine Existenz rücksichtslos und massiv geschädigt", ist im Schaufenster zu lesen. Das Reisebüro im Paul-Wunderlich-Haus hat ebenfalls die Segel gestrichen. Und in gut zwei Monaten verabschiedet sich mit "Schuh & Kunst" ein weiterer Laden in der Innenstadt. Ende September sperre sie zu, sagt Inhaberin Britt Lembcke. Am 5. September werde sie mit einer Aus-Ausstellung ihren Kunden "Auf Wiedersehen" sagen. Dann sei sie nur noch in ihrem Atelier Bienenstich in Lunow-Stolzenhagen aktiv, kündigt sie schon mal auf ihre Webseite an.

Kritik an Einzelhandelspolitik

Die Entscheidung, das Gewerbe nach fast 30 Jahren aufzugeben, habe natürlich mit Corona zu tun, bestätigt Lembcke. Aber es seien keine finanziellen Gründe. "Das Jahr hat richtig gut angefangen." Und die wirtschaftlichen Folgen der Krise hätte sie, so ihre Einschätzung, schon bewältigt. Lembcke führt eher politische Gründe an. Und übt gleichsam Kritik an der Einzelhandelspolitik in Eberswalde. "Das ist eine traurige Entwicklung", findet die Geschäftsfrau. "Verkauf muss mehr sein als Kommerz." Dies jedenfalls sei stets ihr Credo gewesen. Der Laden sei stets gleichzeitig ihre kleine Werkstatt, ihre Galerie gewesen, in der über die Jahre mehr als 30 Ausstellungen stattfanden und der sie viele "schöne Begegnungen" verdankt. Doch sie geht offenbar nicht im Groll. Denn: "Es beginnt etwas Neues." Lembcke konzentriert sich ganz auf die Kunst, auf Malerei und Keramik.

In Eberswalde sind aktuell 2453 Gewerbe angemeldet: 16 in der Industrie, 784 im Handel, 543 im Handwerk, 49 im Gastgewerbe sowie 1061 sonstige. Seit März habe das Gewerbeamt 56 Gewerbeabmeldungen registriert. Gründe für die Betriebsaufgabe müssten die Inhaber nicht nennen, so Rathaus-Sprecher Johan Bodnar. Nur in einem Fall sei die Corona-Krise als Grund benannt worden. Im Übrigen falle die Zahl der Abmeldungen niedriger als in den Vergleichsmonaten der beiden Vorjahre aus (2019: 75; 2018: 80).

Besonders hart träfen Corona und die Folgen die Soloselbständigen sowie einzelne Branchen, wie den Veranstaltungsbereich, Kunst und Kultur sowie Reisebüros, schätzt Uwe Heinrich von der Barnimer Wirtschaftsfördergesellschaft Wito ein. "Dort ist es ja zum Teil zu Komplettausfällen gekommen." Spätfolgen mit "drastischen Einschnitten" seien aber auch anderswo zu befürchten. Etwa in der Metall- und Automobilindustrie. "Das hängt natürlich auch mit den Weltmärkten zusammen."

Richtlinie für Sonderfonds

Während die Wito in der Hochzeit der Krise stark in Anspruch genommen wurde, Heinrich spricht von mehr als 1000 Anrufen bzw. Kontakten, sei der Informationsbedarf in den vergangenen Wochen doch deutlich abgeebbt. So dass verlässliche Aussagen darüber, ob und wie viele Firmen wirtschaftlich in Bedrängnis geraten sind, nicht möglich seien. Heinrich verweist aber darauf, dass die Wito an einer Richtlinie mitarbeitet für einen Sonderfonds, den der Kreistag vor den Ferien beschlossen hatte. Demnach stellt der Kreis bekanntlich 500 000 Euro als eine Art Härtefallregelung bereit. Insbesondere für Kulturschaffende, Kleinunternehmen und Vereine.

Die Effekte all der Hilfspakete bleiben freilich abzuwarten. So gehen Experten beispielsweise davon aus, dass die Pleitewelle bloß verschoben ist. Denn die sogenannte Antragspflicht zur Insolvenz ist nur bis Ende September ausgesetzt. Vor allem für 2021 erwarten Analysten einen Anstieg der Konkurse.