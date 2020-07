Die Burg ist auf Sendung, allerdings nicht vom Turm aus, sondern aus einem Studio in Frankfurt Oder. © Foto: Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Wenn es einen Ort gibt, wo Liebe zum Klingen kommt, dann ist das sicherlich die Oper.

Dort wird geliebt, was das Zeug hält, aber auch gelogen betrogen und verraten…", so gesendet als Veranstaltungshinweis bei Radio Słubfurt, aufgenommen auf der Burg Beeskow – deren Akteure jetzt das Radio für sich entdeckt haben.

Burg Beeskow macht Radio

Jeden Dienstag, pünktlich um 20 Uhr, sind die Protagonisten im LOS-Fenster für zehn Minuten auf Sendung, beim Freien Bürgerradio Słubfurt, dem Lokalradio in der Doppelstadt Frankfurt (Oder) und Słubice - kurz Słubfurt. "Das hat sich zufällig ergeben", erzählt Stephanie Lubasch vom Kultur- und Sportamt des Landkreises Oder-Spree, die für die Entwicklung von Projekten verantwortlich zeichnet.

Begonnen hatte alles im vergangenen Jahr. "Bei einem Netzwerktreffen, wie sollte es anders sein, im Schloss Genshagen habe ich Frank Bretag kennengelernt", so Lubasch und "wir sprachen über Kultur und Fördergelder." Dabei seien sie auf "Słubfurt" zu sprechen gekommen: "Der Sender ist immer auf der Suche nach Leuten, die Input bringen."

Das Freie BürgerRadio Słubfurt ist in der Trägerschaft des gleichnamigen Vereins, dessen Vorsitz Bretag innehat. Das nicht kommerzielle Lokalradio versteht sich als Mitmach-Radio, steht für Engagement, Vielfalt und Musik außerhalb des Mainstreams. Hier wird kritisch über aktuelle Themen wie Corona-Infektionen in den Tönnies-Schlachthöfen oder den Anschlag auf den libyschen Militärhafen al-Watija berichtet – mit umfassenden Hintergrundinformationen.

Stephanie Lubasch besuchte das Studio in Frankfurt, sah sich die Sache an und entschied, dass es eine gute Möglichkeit sei, um die Burg Beeskow, deren Angebote und Spannendes aus der Region einem größeren Kreis zugänglich zu machen. Doch nur Pressemeldungen im Radio vorzulesen empfand sie als langweilig: "Die Stoffe müssen redaktionell für die Sendung aufgearbeitet werden." So der Plan – doch statt der Umsetzung kam erst einmal Corona.

Noch ganz am Anfang

"Vor einem Monat haben wir losgelegt", erinnert sich Lubasch. Mit "wir" meint sie Julia Vogel und Susann Müller von der Burg. Ein kleines Aufnahmegerät gab es vom Sender: "Jetzt rennen wir überall herum, nehmen alles auf und nachts schneidet Julia die Sachen zusammen." Alle hoffen jetzt, dass die Themen nicht ausgehen.

"Noch stehen wir ganz am Anfang", so Lubasch. Aber es sei eine gute Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln, und ein Lernprozess: "Für uns ist die Zusammenarbeit nicht mit Kosten verbunden, wir müssen nichts dafür bezahlen. Und wir wollen die Leute vom Kunstarchiv zum Mitmachen animieren", erklärt Stephanie Lubasch. Für noch mehr Input. Mit Radio Woltersdorf sei geplant das Thema Industriekultur in Bezug auf Tesla aufgegreifen. Eine Anfrage wegen der Finanzierung laufe.