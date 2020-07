Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die erste Welle der Corona-Pandemie hat Märkisch-Oderland offenbar glimpflich überstanden. Derzeit sind keine Neuerkrankungen zu verzeichnen. Noch bis zum heutigen Tag mussten die letzten sieben Personen in häuslicher Isolation verbringen.

Ab Mittwoch gibt es damit keinen Kranken und positiv getesteten Verdachtsfall im Landkreis. Darüber informierte der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Steffen Hampel schon am vergangenen Donnerstag die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Kreistages im Krankenhaus ­Strausberg.

Personalaufwuchs bewährt

Den Krisenstab bildeten 34 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, 30 Personen aus anderen Ämtern der Kreisverwaltung, fünf Bundeswehrangehörige, neun Leitungsmitarbeiter, elf Auszubildende und sieben Helfer. Derzeit sind noch drei Bundeswehrangehörige im Einsatz. Steffen Hampel berichtete vom schweren Start beim Kampf gegen die Corona-Pandemie. Anfangs sei eine Clusterbildung in Hohensaaten, Bad Freienwalde und Wriezen zu verzeichnen gewesen. Fehlende Schutzausrüstungen für medizinisches und pflegendes Personal erschwerten zusätzlich die fachgerechte Versorgung. In den ersten zwei Monaten ab Mitte März stieg die Zahl der häuslichen Isolierungen sprunghaft an. "Als wichtig hat sich die regelmäßige telefonische Kontaktaufnahme durch unsere Mitarbeiter in den zwei Wochen Isolation erwiesen", berichtet der Amtsarzt. So habe man am Telefon bemerkt, dass eine Patientin verstärkte Symptome zeigte und umgehend stationär aufgenommen werden musste. So konnte sie gerettet werden, sonst hätte es möglicherweise mehr als die vier Toten gegeben. Unter den Negativfaktoren zählte Steffen Hampel auch die wechselhaften Informationen durch das Robert-Koch-Institut auf.

Positiv hingegen bewertete er im Gesundheitsausschuss die Stabsarbeit und die Entlastung des Gesundheitsamtes in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern bis hin zur Bereitstellung von Wohnraum zur Isolation von positiv getesteten Geflüchteten. Auch das Netzwerk mit den niedergelassenen Ärzten bewährte sich. Die Zusammenarbeit mit dem Land und die Bevorratung mit Schutzaurüstung habe zunehmend gut funktioniert. "Was ich auch positiv hervorheben möchte: Das Engagement aller Mitarbeiter, die Zusammenarbeit mit der Personalabteilung und der EDV im Landratsamt und die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, den Rettungsstellen, dem Rettungsdienst, den niedergelassenen Ärzten und der Polizei." Reserven hingegen sah Hampel in Einarbeitung neuer Mitarbeiter, der Software-Vielfalt, der Dauer der Bescheiderstellung für die Abstriche.

Impfung nicht vor 2021/22

In seinem Ausblick sagte der Amtsarzt: "Eine flächendeckende Impfung gegen Covid-19 sehe ich nicht realistisch vor der Saison 2021/22." Als Problem sehe er noch die uneinheitliche Studienlage hinsichtlich der Rolle von Kindern als Empfänger und Überträger von Covid-19: "Die ist wissenschaftlich nicht erklärbar." Reihentestungen in Schulen und Kitas findet Dr. Hampel fachlich unbegründet. Flächendeckende Testungen symptomloser Menschen werde er nicht veranlassen. "Fakt ist, ohne die Gegenmaßnahmen hätten wir ein großes Problem", fasste er zusammen. Und Friedemann Hanke, der 1. Beigeordnete, fügte hinzu: "Ich kann mir für eine zweite Welle viele Maßnahmen vorstellen, aber nicht das Verbot, den Landkreis zu verlassen oder zu betreten."