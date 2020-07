Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Armutsgefährdungsquote in Brandenburg hat sich in den vergangenen zehn Jahren wenig verändert. 2010 galten 13,6 Prozent der Märker vom Risiko Armut bedroht, dann stieg der Wert leicht an und landete 2019 laut statistischem Landesamt bei 13,3 Prozent. Ein Blick auf die regionalen Daten zeigt jedoch eine erstaunliche Entwicklung: In den kreisfreien Städten steigt das Armutsrisiko, in den meisten Kreisen ist es seit 2010 gesunken.

Aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Birgit Bessin (AfD) ergibt sich, dass die Armutsgefährdungsquote in der Prignitz vor zehn Jahren noch bei 21,7 Prozent der Bevölkerung lag. Bis 2019 sank sie auf 15 Prozent. Ähnlich sieht es in der Uckermark aus: Der Wert verringerte sich im gleichen Zeitraum von 19,2 auf 15,7 Prozent. Diese Tendenz, wenn auch nicht so stark ausgeprägt, lässt sich auch im Barnim, in Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Märkisch-Oderland, Oberhavel und Oberspreewald-Lausitz feststellen. In anderen Kreisen ist der Wert annähernd gleich geblieben, nur in Spree-Neiße, Potsdam-Mittelmark und dem Havelland nahm der Anteil der armutsgefährdeten Menschen zu.

Diese Entwicklung ist auch in den vier kreisfreien Städten festzustellen. In Brandenburg an der Havel waren 2010 noch 12,5 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht, im Vorjahr waren es 17,2 Prozent. In Cottbus stieg der Wert um mehr als drei Prozentpunkte auf 21,2 und in Potsdam von 15,0 auf 16,9 Prozent. Am höchsten im Vergleich aller Gebietskörperschaften ist die Armutsgefährdung in Frankfurt (Oder). 2010 traf dies für 22,7 Prozent der Einwohner zu, 2019 war es fast jeder Vierte (24,8 Prozent).

Jens-Marcel Ullrich, Sozialdezernent der Oderstadt, verweist darauf, dass in seiner Stadt das Lebensniveau generell niedriger ist als im Berliner Umland. In der Stadt leben zudem viele Alleinerziehende und die sind besonders von Armut betroffen. Für Frankfurt kommt hinzu, dass der Anteil der Transferleistungsempfänger höher ist als in anderen Städten und Kreisen. Außerdem leben gut verdienende Mitarbeiter von Universität und Gerichten nicht in der Behördenstadt, sondern pendeln ein. "In den 90ern hat es die Stadt nicht geschafft, diese Bürger mit Ausweisung von Bauflächen zu halten", sagt Ullrich. Mit einem Runden Tisch gegen Kinderarmut und einem Jahresbudget von 100 000 Euro versucht die Stadt, die Auswirkungen für die Jüngsten zu begrenzen. Genauso wichtig aber wären gut bezahlte Arbeitsplätze, so der Sozialdezernent.