Transparent am Holztor: Die Tauschwerkstatt an der Eberswalder Straße 132 befindet sich zwischen Friseur und Thai-Massage. © Foto: Sven Klamann/MOZ

Im Ehrenamt aktiv: Sebastian Kleine, Lina Röhrle, Linnerud Vemond und Lilith Ickrath (v. l.) tragen Paletten in die Tauschwerkstatt in Finow. Das Quartett sichert drei Monate lang die Öffnungszeiten ab. © Foto: Sven Klamann/MOZ

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es riecht nach Holz. Überall auf dem Grundstück liegen Bretter herum. In einem Nebenraum der zwischen Wohnhaus und Garten gelegenen Werkstatt stapeln sich Paletten. Allmählich wird der Duft nach frisch gebrühtem Kaffee stärker. Es ist Sonnabendnachmittag – und vier Studierende der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung bereiten sich darauf vor, die ersten Besucher zu empfangen. Lilith Ickrath (23), Lina Röhrle (24) und Linnerud Vemumd (28), die alle den Studiengang International Forest Ecosystem Management belegt haben, sowie Sebastian Kleine (30), der Nachhaltige Unternehmensführung büffelt, werden für die nächsten drei Monate die Öffnungszeiten der Werkstatt absichern – und Interessierten mit Rat, Tat und Werkzeug zur Verfügung stehen.

"Für den Anfang sind wir auf jeden Fall mittwochs und freitags jeweils von 12 bis 18 Uhr vor Ort", kündigt Sebastian Kleine an. Bei Bedarf werde die Werkstatt zusätzlich aufgeschlossen. Schließlich solle auch Berufstätigen die Chance zum Austausch und zum Basteln gegeben werden.

Das Angebot in Finow ist ein greifbares Ergebnis der Commons-Projektwerkstatt, die an der Hochschule errichtet wurde, um aktiven Ressourcenschutz zu praktizieren. Commons lässt sich dabei am besten mit Gemeingüter übersetzen. "Das mag kompliziert und hochtrabend klingen, lässt sich aber in unserem Fall ganz handfest auf den Punkt bringen", sagt Lilith Ickrath. Zum Beispiel mit der Einladung, aus Paletten und Brettern Tische, Stühle, Bänke und Regale Marke Eigenbau zu zimmern. "Gern können überdies in die Jahre gekommene Möbel bei uns wieder aufbereitet werden", verrät Linnerud Vermund. Eine Grundausstattung an Werkzeugen sei vorhanden – so Stichsäge, Akkuschrauber, Hammer, Zange. Es gehe darum, Gebrauchtem eine zweite Chance zu geben und damit in der Konsequenz weniger Sperrmüll zu produzieren.

Eher symbolische Miete

Das Betreiberquartett stürzt sich mit Feuereifer in die Aufgabe, die Tauschwerkstatt in Finow zu führen, die nichtkommerziell arbeitet. Von den Bastlern werden keine Gebühren erhoben. Unterstützung erfährt das Projekt nicht nur von der Hochschule, die ein Grundbudget finanziert, dessen Höhe die Studierenden nicht nennen wollen. Auch die Vermieter fördern den guten Zweck: Sie begnügen sich mit einer Monatsmiete von 100 Euro, die eher als symbolisch anzusehen ist.

"Wir haben die große Hoffnung, dass die Tauschwerkstatt über die Testphase von drei Monaten hinaus Bestand haben wird", betont Lina Röhrle. Vielleicht sogar außerhalb des Hochschul-Projektes – durch engagierte Eberswalder.

Die neue Finower Mitmachstätte befindet sich direkt an der Bundesstraße 167 – zwischen Friseurgeschäft und Thai-Massage. Die Werkstatt im Hinterhof hat seit etwa 20 Jahren leer gestanden. Der letzte Nutzer war ein Fliesenhandel. Davon zeugt noch der kunstvoll geflieste Boden. Die riesige Fensterfront wirkt ansprechend. Alles ist in einem hervorragenden Zustand.

Den vier Studierenden ist bewusst, dass sie mit der Tauschwerkstatt in Finow und in der Gesamtstadt kein Neuland betreten. Schließlich gibt es in Eberswalde bereits den Hebewerkverein, der unter anderem einen Schenkladen unterhält und Repair-Cafés ausrichtet, die als Beiträge gegen den Konsumterror gedacht sind. "Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu allem Bestehenden. Wir sorgen für die passende Ergänzung", sagt Sebastian Kleine.

Workshops vorstellbar

Die Betreiber der offenen Tauschwerkstatt sind selbst darauf gespannt, wie es in den kommenden drei Monaten und vor allem danach weitergeht. Sie können sich zum Beispiel Workshops in Handwerkstechniken vorstellen. Im Idealfall wachse in Finow ein Treffpunkt der Generationen heran, der weit mehr sei als nur eine schnöde Bastelstube.