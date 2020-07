Jacqueline Westermann

Berlin (MOZ) Im Schatten unter dem Blutahorn, gleich am Ausgang des S-Bahnhofs Treptower Park, stehen rund ein Dutzend Menschen in einem großen Kreis. Ihre Augen sind geschlossen. In ihrer Mitte liegt ein Lautsprecher, aus dem traditionelle chinesische Musik ertönt. Von den Fußgängern, die wenige Meter weiter entlang schlendern, oder dem Getrommel einiger Musizierender in naher Entfernung lässt sich hier niemand aus der Ruhe bringen. Ein Plakataufsteller verrät es Interessierten: Hier wird Falun Gong (auch als Falun Dafa bekannt, siehe Infokasten) praktiziert.

Am besten nicht denken

"Die Musik deutet an, wann eine Übung oder ein Abschnitt zu Ende ist", erklärt Franz Bröker, der die täglichen Treffen im Treptower Park organisiert. Er deutet auf das Info-Banner. Neben den drei Grundprinzipien "Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht" sind die Übungen abgebildet. "Die erste Übung ist eine Streck-, die zweite eine Stehposition, bei der das Energieniveau des Körpers erhöht wird", sagt der 65-Jährige. Insgesamt gibt es fünf Übungen, vier werden in stehender Position durchgeführt. Die letzte und längste ist eine Meditation im Lotussitz. Durch die Spannung käme es zur Entspannung, sagt Bröker. Am besten denke man gar nicht nach, sondern genieße einfach die Übung. "Die vierte, der Himmelskreis, zum Beispiel, bringt das Energiefeld in Schwung", sagt Bröker.

Dies ist eine der Haupttheorien von Falun Gong. Laut der Schriften des Begründers Li Hongzhi führt das richtige Praktizieren seiner entwickelten Übungsmeditation zu permanenter Gesundheit.

Friedmann Eißler, Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW), schreibt, dass die Lehre von einem sich ständig drehenden Rad im Bauch der Praktizierenden ausgehe. Nur der "Meister" – also Li – könne dieses einsetzen. Die Drehbewegung sammele dann Energie aus dem Kosmos. Schlussendlich führe dies zu Selbstkultivierung – oder zur spirituellen Erweiterung des Lebens, wie Franz Bröker es nennt. Seit zwölf Jahren mache er die Übungen täglich, auf die er ursprünglich im Internet stieß.

"Im Grunde halte ich es für sehr gut, wenn Menschen meditieren", sagt Eißlers Kollege, Michael Utsch. Der Psychologe ist auch Referent an der EZW. "Es wird schwierig, wenn Methoden in einem starren ideologischen Überbau daherkommen", sagt Utsch. Gerade das angebliche Heilsversprechen durch die Ausübung der Meditation und die Aussage des Falun-Gong-Begründers, dadurch kosmische Verbundenheit erreichen zu können, müsse kritisch gesehen werden, so Utsch. Er sagt auch, dass es auf die ausübende Person sowie die anderen Praktizierenden ankomme.

Vor allem für labile Menschen, die die angebliche Unverwundbarkeit glaubten oder gruppendynamischem Druck nicht standhalten könnten, sehe er die hintergründige Lehre kritisch.

Dennoch seien die Vorwürfe der chinesischen Regierung, dass es eine gefährliche, die Gesellschaft gefährdende Sekte sei, wie es auf der Website der chinesischen Botschaft heißt, nicht gedeckt. "In China ist es schon so, dass spirituelle Gruppen unterdrückt werden", so Utsch. Es sei ein Skandal, dass es keine Religionsfreiheit gebe.

Aufgrund der steigenden Popularität in den 1990er-Jahren wurde Falun Gong im Juni 1999 in China offiziell verboten, am 20. Juli 1999 begann die Verfolgung und Inhaftierung der Anhänger. Anlässlich des 20. Jahrestag der Verfolgung von Falun Gong veröffentlichte das Auswärtige Amt im vergangenen Jahr eine Erklärung von Bärbel Kofler (SPD), Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe. Kofler kritisierte die Verfolgung und Inhaftierung von Falun-Gong-Anhängern durch die chinesische Regierung. Sie forderte, die Menschenrechte der Falun-Gong-Praktizierenden zu wahren. Weiterhin appelliere sie an die chinesische Regierung, Stellung zum Vorwurf des systematischen Organraubs bei Falun-Gong-Anhängern zu nehmen und höhere Transparenz in der Organbeschaffung durch Zugang von unabhängigen Beobachtern zu ermöglichen.

Wenn sie – wie vor einigen Wochen – ein Plakat aufstellen, das die Verfolgung von Falun-Gong-Anhängern thematisiere, müssten sie ihre Treffen als Versammlung anmelden, so Franz Bröker. Bei Aktionen und Protesten habe die chinesische Botschaft viele Jahre versucht, Einfluss zu nehmen.

"Wir machen das jetzt seit drei Jahren hier im Park und in letzter Zeit hat es aber überhaupt keine Störungen gegeben", erzählt Bröker. Er denke, dass die chinesische Botschaft realisiert habe, dass der Versuch öffentlicher Einflussnahme auf Falun-Gong-Gruppen den gegenteiligen Effekt habe – mehr statt weniger Aufmerksamkeit.