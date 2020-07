Silvia Passow

Nauen OT Börnicke Acht Kirchen hat Konrad Bauer für den NABU Osthavelland inzwischen ausgezeichnet. Als er am Sonntag im Rahmen des Gottesdienstes Plakette und Urkunde des NABU "Lebensraum Kirche" überreichte, war es die neunte, von ihm verliehene Auszeichnung. Gleichzeitig wurde damit die 40. Kirche in Brandenburg für ihren Beitrag zum Artenschutz, geehrt. Bundesweit ist es die 1.110. Kirche, die die Plakette "Lebensraum Kirche" trägt.

"Wir möchten uns mit dieser Auszeichnung für ihren Einsatz für den Artenschutz und der Bewahrung der Schöpfung bedanken", sagt Bauer an die Mitglieder der Kirchengemeinde gewandt. In der Kirche in Börnicke haben viele Generationen von Dohlen und Turmfalken das Licht der Welt erblickt. In diesem Jahr sind im Kirchturm zehn Jungdohlen flügge geworden. Rund 50 Prozent der Jungvögel werden das erste Lebensjahr nicht überleben. Das sei die normale Rate, sagt Bauer.

Die kleinen Dohlen haben einen Jahrhunderte alten Bezug zu Kirchen. Ihr lateinischer Name Coloeus monedula bezieht sich auf ihre Vorliebe für Kirchen und auf ihr Gefieder, dass an die Gewänder der Mönche erinnert. Im Volksmund nenne man sie auch des Pastors Tauben, erzählt Bauer. Er dankt den Gemeindemitgliedern, dass sie der bedrohten Tierarten diesen Lebensraum in ihrer Kirche zugestehen.

Dohlen gelten in Brandenburg als gefährdete Vogelart. in den Kirchen könne er die größten Bruterfolge verzeichnen, so Bauer. Neben den Kirchtürmen stattet das Turmvogel-Team auch Scheunen und Trafo-Häuschen mit Nistkästen aus. Die Kirche in Börnicke, sagt Bauer, biete den Turmvögeln gute Bedingungen und ist eine erfolgreiche Kinderstube für die Turmfalken und Dohlen.

Der Nistkasten für Schleiereulen wurde bisher nicht dauerhaft von dieser Eulenart bewohnt, allerdings gibt es auch hier Grund zur Hoffnung. Bauer hat auf der Wiese vor der Kirche Gewölle gefunden. Die Speiballen verraten, hier war eine Eule in der Nähe. Bauer und seine Gefährten von der Arbeitsgruppe Turmvögel des NABU konnten nach sechs Jahren eine abfliegende Schleiereule in der Kirche entdecken.

Hubertus Bree vom Gemeindekirchenrat nimmt die Auszeichnung entgegen. Er dankt im Namen der Gemeinde und Heidrun Held, die sich ganz besonders um die Kirche in Börnicke verdient gemacht hat. "Wir freuen uns, dass vom Aussterben bedrohte Tiere in unserer Kirche ein Zuhause finden", so Bree. Auch Pfarrerin Birgit Wolter sagt, dass sie sich sehr über diese Auszeichnung für die Kirche freue. Nach dem Gottesdienst wurde die Plakette feierlich enthüllt, Bauer stellte sich den Fragen der Gemeindemitglieder, hatte zur Ansicht Vogeleier dabei und zeigte das verräterische Gewölle, das er vor der Kirche gefunden hatte.

Bauer und seine beiden Team-Kollegen sind rund um das Jahr im Havelland unterwegs, bringen Nistkästen an, reparieren diese wenn nötig, kontrollieren die Bestände und werben für neue Standorte. Dabei gehen sie auch kreative Wege. So haben sie im Frühjahr in Börnicke unterhalb eines bestehenden Storchenhorstes vier Nistkästen für Dohlen angebracht. Die Dohlen zeigten sich interessiert und brachten Nistmaterial in die Kästen. In einem wurde bereits erfolgreich gebrütet.

Die Vögel nehmen die Nistkästen gern an, fehlt es doch an natürlichen Nistmöglichkeiten. Neben dem Mangel an gefahrlosen Nistplätzen kann Nahrungsmangel zum Problem werden. Oder vergiftete Nahrung. "Mäuse gab es in den letzten Monaten genug", sagt Bauer über die Lieblingsspeise der Schleiereulen. Problematisch wird es, wenn Menschen die Mäuse mit Gift bekämpfen. Denn bringen die Euleneltern ihrem Nachwuchs eine solch vergiftete Maus, könne das den Tod des gesamten Geleges zur Folge haben, erklärt Bauer.