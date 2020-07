Christian Kerl

Brüssel Ein starkes Signal der Einigkeit hatte sich die Kanzlerin beim EU-Gipfel zum Ziel gesetzt. Mit einem beispiellosen Aufbauprogramm sollte Europa der Welt zeigen, wie man die Krise bekämpft. Am vierten Tag des EU-Gipfels war klar – dieses Signal wird es so nicht geben: Das Billionen-Euro-Paket wird deutlich geschrumpft, ein erbitterter Nervenkrieg hat den Eindruck der Einigkeit zerstört und neue Gräben aufgerissen.

Während die Verhandlungen am Montagnachmittag nach mehrstündiger Pause wieder anliefen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) neue Hoffnung auf einen Abschluss machte, debattierten Diplomaten eine Frage: Warum lief der Gipfel ausgerechnet unter der deutschen Ratspräsidentschaft, an die so viele Erwartungen geknüpft wurden, so aus dem Ruder und drohte mehrmals zu scheitern? Zwist statt Wumms, die Kanzlerin düpiert: Wie konnte das passieren?

Eine Erklärung: Die deutsche Ratspräsidentschaft war in diesem Fall eher Handicap als Hilfe. In der neuen Rolle muss Merkel als ehrlicher Makler auftreten und Kompromisse aushandeln; das fällt Regierungschefs kleinerer Länder leicht, die Kanzlerin des größten EU-Landes aber muss bei einem solchen Grundsatzkonflikt um die Finanzen nicht nur vermitteln, sondern Führung zeigen. Das hatte Merkel mit der deutsch-französischen Initiative auch getan – und sich damit angreifbar gemacht.

Effekt falsch eingeschätzt

Merkel hat dabei, zweite Erklärung, die Wirkung ihres fundamental neuen Vorschlags falsch eingeschätzt. 500 Milliarden Euro als schuldenfinanzierte Zuschüssen für EU-Staaten vor allem in Südeuropa: Damit legten die Kanzlerin und Präsident Emmanuel Macron den Grundstein für das Finanzpaket, um das nun so gestritten wurde. Nur: Paris und Berlin einigen sich, der Rest Europas macht mit – das funktioniert seit Jahren nicht mehr.

Offenbar hat die Überzeugungskraft nun noch weiter abgenommen, inzwischen reagieren einige Hauptstädte regelrecht allergisch auf zu viel Vorabstimmung der beiden größten EU-Staaten. Und in diesem Fall hat sich bei einigen Nordeuropäern viel Frust angestaut über den EU-Kurs. Der niederländische Premier Mark Rutte warf es der Kanzlerin nach dem zweiten Gipfeltag direkt an den Kopf: Sie könne nicht mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Plan vorlegen und erwarten, dass ganz Europa einfach Ja dazu sage.

Im Gegenteil, Erklärung Nummer drei: In den vergangenen Jahren haben viele Mitgliedstaaten verstärkt ihre eigenen Interessen gesehen und haben immer weniger Europa im Blick. "Seit der Griechenland-Krise werden von den EU-Mitgliedern überwiegend nur nationale Interessen verfolgt", klagt ein hoher Beamter der Bundesregierung. Seitdem werde es immer schwieriger, auf EU-Ebene Konsens herzustellen. In der Bundesregierung laufen viele Fäden zusammen, keine EU-Regierung wird von anderen so oft vor wichtigen Entscheidungen konsultiert. "Alle wollen mit uns reden", sagt der Beamte. "Aber sie wollen keine Führung, sondern dass wir ihre Interessen vertreten".

Immer mehr kleine Allianzen

Und um diese Interessen wirkungsvoll durchzusetzen, bilden vor allem kleinere EU-Staaten immer öfter Allianzen – mal stabile Bündnisse, mal flüchtige Kooperationen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, die die Bundesregierung berät, hat eine "rapide Ausweitung dieser Formate" in den vergangenen Jahren ausgemacht. Bis zu 14 solcher "minilateralen Gruppen" gibt es – von der Visegrad-Gruppe über eine Südallianz bis zum Bündnis nordisch-baltischer Staaten.

Die Bündnisse sind Ausdruck einer schleichenden Veränderung der Machtbalance in Europa: Der Beitritt von elf osteuropäischen Staaten hat erst den Abstimmungsbedarf erhöht, später haben deren Regierungen gelernt, wie die Machtspiele funktionieren. Dann kam die Euro-Krise, in der der Kampf um Geld nationale Egoismen freisetzte.