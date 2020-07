BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Samstag, 25. Juli, treffen sich um 16 Uhr wieder Freiwillige, zur nächsten Aufräum-Aktion. Nach Säuberungen in Hohenstücken, der Altstadt und dem Stadtteil Nord steht dieses Mal der Stadtteil Görden auf dem Plan. Unter der Organisation von "Streetwork" von Mirko Mieland wird, beginnend am Treffpunkt vor dem Penny-Markt am Einkaufszentrum Görden das Quartier vom Müll befreit, den andere unsolidarisch hinterlassen haben. Die Organisatoren freuen sich auch dieses Mal über viele fleißige Helferinnen und Helfer.

Die Aktionen der Initiative "Brandenburg bleibt sauber" finden bereits seit Ende Mai diesen Jahres regelmäßig alle 14 Tage statt und werden zunächst einzeln in allen Stadtteilen stattfinden. Geplant ist hiernach ein Aufräum-Flashmob im gesamten Stadtgebiet an einem Tag. (pm)