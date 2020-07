René Wernitz

Rathenow (MOZ) Allmählich erlangen die Menschen während der Corona-Pandemie verloren gegangene Freiheiten zurück. Auch in Rathenow steigen einhergehend die Umsätze im Einzelhandel. Laut Petra Sandbrink sei das ein Wechselspiel: Die Leute dürfen wieder zusammen kommen, gleichzeitig erwache das Bedürfnis nach neuer Kleidung.

Die Inhaberin des Modeshauses in der Berliner Straße, ehrenamtlich agiert sie im Präsidium des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), verzeichnete im Juni und Juli stabile Umsätze. Es ist also wieder Normalität eingekehrt. Nichts steht dem Schlussverkauf entgegen, der in der Rathenower Innenstadt traditionell am letzten Montag im Juli beginnt. Eingeläutet wird diese sommerliche Geschäftsphase, wie in den Vorjahren, durch einen Happy Friday.

Laut Petra Sandbrink beteiligen sich überwiegend Textilhändler aus Berliner Straße und City-Center. Sie kündigt Rabatte von bis zu 30 Prozent an. Happy-Friday-Angebote werden Gelb auf Schwarz offeriert.

Die Corona-Zwangspause hatte für die Einzelhändler in der Rathenower City quälend lange gedauert. Nach diesen fünf Wochen ruckte die heimische Konjunktur wieder an. Zur Erinnerung: Es zog eine Lockerung im Handel, die es Geschäften mit bis zu 800 Quadratmeter Ladenfläche ermöglichte, wieder zu öffnen. Freilich mit den bekannten Handicaps wie Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nase-Schutz. Da kein City-Laden auch nur in die Nähe von 800 qm kommt, waren daher alle ab 22. April wieder im Geschäft.

Die aktuell geltende Corona-Verordnung für Brandenburg trat zum 15. Juni in Kraft. Im Kern besagt diese, dass die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin generell eingehalten werden müssen. Die Maskenpflicht im Einzelhandel und im Nahverkehr gilt weiterhin. Allerdings sind die Kontaktbeschränkungen weggefallen. Zudem sind öffentliche und private Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmenden erlaubt. Gaststätten dürfen wieder ohne zeitliche Begrenzung geöffnet haben.

Der Happy Friday ist nicht mit dem Black Friday verwandt. Dieser Aktionstag (zu Deutsch: Schwarzer Freitag) fällt im Ursprungsland USA stets auf den vierten Freitag im November, da dieser auf den Thanksgiving genannten Feiertag folgt und für viele US-Amerikaner ein Brückentag ist. Im Grunde wird aber mit beiden Freitagen, dem Happy und dem Black Friday, der gleiche konsumfördernde Ansatz verfolgt.