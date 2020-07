Dr. Rüdiger von Schnurbein

Brandenburg Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der nach der Corona-Schließzeit wieder für Gottesdienste und Konzerte, Führungen und Besichtigungen geöffnet ist. BRAWO hat die "Schatzkiste Dom" längst geöffnet und stellt ein Jahr lang jede Woche einen Schatz vor. Um Vorfreude auf einen nächsten Besuch zu schüren sowie auch den Stolz der BrandenburgerInnen.

Man kann in jeder Domführung eine Frage erwarten, und diese kommt mit großer Wahrscheinlichkeit: "Wie alt sind denn die Fenster?", fragen die Touristen mit Blick auf die Scheitelfenster im Hohen Chor des Domes. Ich antworte dann, was man ja eigentlich nicht tun sollte, mit einer Gegenfrage: "Was meinen Sie denn? Schätzen Sie einmal!" Diese dramaturgische Taktik geht fast immer auf. Es wird fleißig geschätzt – mittelalterlich, 19. Jahrhundert, modern… Das Schöne an diesem Spiel ist, dass es keine Verlierer gibt, denn aus allen Zeiten und Epochen ist etwas dabei. In der Mitte, im Scheitelfenster, sieht man viele figürliche und mit Ornamenten geschmückte Scheiben. In einer erkennt man die gekreuzten Schlüssel, das Wappen des Domstifts. Sie gehörte sicherlich von je her in den Dom, wobei wir auch hier nicht sagen können, wo sie ursprünglich eingebracht war. Die anderen Scheiben verdanken wir König Friedrich Wilhelm III., der von der Gräfin Hacke eine Sammlung an Kirchenscheiben angekauft hat. Seinen Oberbaurat Karl Friedrich Schinkel wies er per Kabinettsorder an, diese im Brandenburger Dom zu arrangieren. So ist eine Mischung aus Glasscheiben verschiedener Stile und Zeiten entstanden. 19 Gläser stammen aus dem späten 13. Jh. Dazu gehört die Darstellung der Madonna mit Kind, die sechste Scheibe von oben in der mittleren Reihe. Es handelt sich um eine Kopie. Das Original wurde aus konservatorischen Gründen ausgebaut und liegt im Museumsdepot. Die in den Reihen darüber angeordneten Scheiben mit Architekturelementen und stilisiertem Blattwerk sind ebenfalls dieser frühen Zeit zuzuordnen. All diese Stücke stammen aus Kirchen der elsässischen Stadt Colmar und sind über die Gräfin Hacke an den Brandenburger Dom gekommen.

Etwa in der mittleren Partie des Scheitelfensters finden sich einige Scheiben, zu denen das eingangs erwähnte Wappen des Doms gehört, aber auch ein König mit Krone und Szepter. Die Anna Selbdritt, die neben dem wappentragenden Engel leuchtet, zeigt Maria gemeinsam mit ihrer Mutter Anna und dem Jesuskind. Diese Gläser stammen vermutlich aus der Zeit des gotischen Umbaus des Domes. Die übrigen mittelalterlichen Scheiben zeigen Heiligenfiguren und männliche Köpfe, die zusammengepuzzelt worden sind. Man entdeckt eine Apollonia mit Zahn und Zange, einen David mit der Leier, einen Andreas mit dem charakteristischen Kreuz und eine Collage aus Köpfen und Körpern.

Die unterste vom Lehniner Altar verdeckte Reihe ist in schwarzen, weißen blauen und roten Mustern gestaltet und geht auf einen Entwurf Karl Friedrich Schinkels zurück. Die architektonischen Elemente darüber, die zwischen 1888 und 1896 im königlichen Institut für Glasmalerei hergestellt worden sind, zitieren gotische Formen und bilden so den Übergang zwischen den schinkelzeitlichen Scheiben und denen des Mittelalters. Was also wie ein willkürliches Puzzlespiel im Morgenlicht wirkt, geht auf eine durchdachte Komposition zurück, die aus verschiedenen Formen, Stilen und Zeiten ein einheitliches Bild zu schaffen versuchte.

Die beiden mittleren Fenster möchten nicht so recht dazu passen. Ihre gelb-braune Färbung setzt sich deutlich von dem Schinkel-Blau und den Figuren in der Mitte ab. Sie stammen von Paul Thol und sind im Zuge der Reparaturen der ersten Nachkriegsjahre eingesetzt worden. Gegen Ende des 19. Jh. Jahrhunderts schmückten noch zahlreiche Wappen dieses Fenster. Es handelte sich um die Wappen der Familien, die in die Preußische Dynastie eingeheiratet hatten. So sah man ein mecklenburger, ein russisches, ein bayerisches Wappen. Natürlich war auch der hohenzollernsche Schild vorhanden. Während man 1942 die Scheiben im mittleren Fenster auslagerte, blieben die anderen an Ort und Stelle, bis sie bei einem Angriff gegen Ende des Krieges in Scherben zerfielen.

Das Puzzlespiel im Morgenlicht ist also fast so etwas wie eine in der Sonne leuchtenden Zeitachse der Domgeschichte.