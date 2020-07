Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow 60 Euro erbeutet, dafür vier Jahre in Haft – so lautet das Urteil des Landgerichts Potsdam gegen einen 22-jährigen Mann, der im Juni 2019 am Rathenower Bahnhof einen Bäckerwagen überfiel und die Verkäuferin ausraubte. Er hinterließ eine traumatisierte Frau, die sich nach längerer Krankheit schließlich eine andere Arbeitsstelle suchte. Justin R., der erst einige Monate vorher aus Mecklenburg-Vorpommern zugezogen war, hatte in der Verhandlung die Tat gestanden, soweit er sich angesichts seines Drogenkonsums daran erinnern konnte. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Rückblick: Ein Sommertag im Juni 2019. Für die Verkäuferin beginnt der Arbeitstag wie jeder andere auch. Gegen 4.00 Uhr kommt die Ware, sie räumt ein, da steht plötzlich eine große Gestalt mit Gasmaske und einem langen Küchenmesser in der seitlichen Tür. Sie solle keine Faxen machen, er weiß, wer sie sei, "ich kenne Deine Familie" - damit bringt R. die Frau dazu, die Kasse zu öffnen. Darin enthalten: Ein bisschen Wechselgeld. Er nimmt etwas raus, rennt weg. Die Verkäuferin räumt weiter Waren ein, ruft nicht die Polizei. "Ich dachte, er kommt zurück und fragt, warum ich doch die Polizei gerufen habe", sagt sie vor Gericht. Erst als wenige Minuten später ein Stammkunde fragt, was mit ihr nicht stimme, erzählt sie alles.

Über acht Wochen wurde sie danach krankgeschrieben, kämpfte mit ihren Ängsten. Psychologische Hilfe war in Rathenow nicht schnell zu bekommen. Gemeinsam mit einer Kollegin kann sie später wieder arbeiten. Allein im Laden stehen geht nicht mehr – die Furcht, dass sich die Situation wiederholen könnte, ist zu groß. Sie wechselte in ein Call-Center. 7.500 Euro Schmerzensgeld forderte ihr Anwalt Jürgen Schindler-Clausner vor Gericht, 1.500 Euro sprachen ihr die Richter zu. Außerdem muss R. die gesundheitlichen Folgeschäden ersetzen, die Versicherungen nicht abdecken.

Und was geht in einem 22-Jährigen vor, der nach einer durchfeierten Nacht in einer recht neuen Stadt mit ziemlich neuen Freunden und Bekannten auf so eine Idee kommt? Einen Überfall mit einer Waffe zu begehen, der im Fernsehen zwar täglich zu sehen ist, aber grundsätzlich mit fünf Jahren Mindeststrafe geahndet werden soll? Er habe seiner Mutter Geld gestohlen, für Alkohol und andere Drogen, und wollte es zurückzahlen, sagt R. vor Gericht. Dass er bei der Tat in einem Drogenrausch gewesen war, schienen ihm die Richter nicht zu glauben. Einen Tag nach dem Überfall soll er auf dem Rideplatz darüber erzählt haben – und irgendwann drang sein Name dann zur Polizei durch.

Mit der Haftstrafe für den besonders schweren Raub und die damit einhergehende psychische Gesundheitsbeschädigung entsprach die 2. große Strafkammer am vergangenen Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Verteidiger Klaus Hofmann hatte eine Haftstrafe gefordert, mit der sein Mandant die jetzt anstehende Maurer-Ausbildung im Knast abschließen kann – dort hatte er in den vergangenen Monaten bereits seinen Hauptschulabschluss nachgeholt. Schindler-Clausner hatte als Nebenklägervertreter sogar sechs Jahre gefordert.

Abgeschlossen ist der Fall noch nicht. Denn Justin R. sagte aus, den Abend auch mit zwei Schwestern aus Rathenow in einer Wohnung gefeiert zu haben. Beide sagten allerdings bei der Polizei aus, ihn vor der Tat auf dem Rideplatz getroffen zu haben – und dann nach Hause gegangen zu sein. Die ältere Schwester schrieb der jüngeren vor der polizeilichen Vernehmung über Whatsapp: "Wie gesagt, wir lagen im Bett und haben nichts gesehen und gehört." Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Strafvereitelung gegen die 19-Jährige.

Der nach einer Absprache klingenden Nachricht kam die Polizei auf die Spur, weil sie Daten aus dem beschlagnahmten Handy der älteren Schwester auslas. Die Ermittler fanden 97.000 Fotos, mehr als 3.000 Videos, 135.000 Ereignisse konnten sie auf eine Zeitleiste einordnen, darunter auch mehr als 1.000 Chatverläufe. Systematisch auswerten konnte die Polizei diese Datenfülle zwar nicht; die Eingabe einiger Suchbegriffe rund um den 14. Juni 2019 aber brachte die Ergebnisse, die auch Justin R. belasteten, zutage.